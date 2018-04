Ciudadanos pide un sistema "serio y con garantías" para elegir en qué invertir

El grupo municipal de Ciudadanos aprovechó la comisión de Ciudadanía y Barrios celebrada ayer en sede consistorial para abordar esta problemática. La concejala naranja, Reyes Merchán, interpeló al equipo de Gobierno sobre una situación que no termina de resultar justa, a su juicio, para los zamoranos. "El software Zamora Participa no permite acercarse a los presupuesto a aquellas personas que no utilizan con frecuencia las nuevas tecnologías o que ni si quiera tienen acceso a ellas", expuso. Por ello, desde Ciudadanos estudian otro tipo de herramientas como proyectos seleccionados a través de urnas y papeletas tradicionales.

Reyes Merchán, en este sentido, indicó que "el modelo que quiere poner en marcha el equipo de Gobierno deja fuera a una parte importante de la población zamorana con escasos conocimientos y acceso al uso de las nuevas tecnologías", por lo que, considera, "esta fórmula no está en sintonía con los principios básicos de la democracia directa". Ciudadanos espera la elaboración de un reglamento al respecto.