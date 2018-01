El "respeto a la ley" centra el ciclo de cine y derecho del Colegio de Abogados

El dilema de tomarse la justicia por su mano. Ese es el nexo común de las tres películas que configuran el IV Ciclo de Cine y Derecho del Colegio de Abogados de Zamora. Una actividad de ocio que, sin embargo, invita de nuevo a una reflexión "íntima", en esta ocasión sobre el imperio de la ley y el respeto a las decisiones judiciales: "Si no hay respeto a la ley, no hay convivencia, no hay paz", enfatizaba durante la presentación el director del ciclo cinematográfico, Javier Prieto.

El evento, patrocinado por la Fundación Caja Rural, se ha convertido ya en una "cita tradicional" en la programación anual de Multicines Zamora, tal y como señaló Feliciano Ferrero, secretario de la entidad. Así, la cuarta edición se desarrollará durante los días 18, 23 y 25 de enero a las 20.00 horas con la proyección de tres cintas cuyo argumento girará en torno a la toma de la justicia por cuenta propia. Como en años precedentes, los trabajos serán presentados de forma previa a su visualización por distintos profesionales de la materia a excepción de la jornada inaugural del jueves 18 de enero, que contará con la asistencia del propio director (y guionista) del filme, Jota Aronak. El novel autor de "Ira", su ópera prima, introducirá a los espectadores en un "poderoso" thriller narrado bajo la técnica del falso documental que plantea la siguiente reflexión: "¿Mataríamos al asesino de nuestro hijo?".

El ciclo cinematográfico se retomará el martes 23 con la proyección de "La costilla de Adán", popularmente apodada como "la comedia más divertida sobre la batalla de los sexos". Pese a que la cinta data de 1949, en ella ya se aborda -aunque en clave de humor- la igualdad laboral y de género a partir de un caso judicial que enfrenta en los tribunales como defensor y fiscal a un idílico matrimonio: "Una mujer es juzgada por disparar contra su marido y la amante de este. Adam no duda de la culpabilidad de la acusada, pero Amanda no es de la misma opinión", reza la sinopsis.

La cuarta edición será clausurada el jueves día 25 con "La fiesta de despedida", una obra de los directores israelíes Tal Granit y Sharon Maymon ambientada en una residencia de ancianos de Jerusalén, donde un grupo de amigos construye una máquina para practicar la eutanasia a un amigo enfermo terminal. Una comedia negra "muy seria" que "enlaza con el humor negro español y que esconde una lágrima detrás de cada sonrisa", según puntualizó el coordinador del ciclo.

El precio por cada sesión es de tres euros aunque el bono de tres películas tiene un coste único de cinco euros. Las localidades ya están a la venta en la taquilla de Multicines Zamora y, especialmente para los letrados, tal y como puntualizó el diputado cuarto Gabino Carro, en la sede del Colegio de Abogados.