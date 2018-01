El Ayuntamiento da orden de no multar a quien aparque en la ORA mal pintada

El Ayuntamiento de Zamora ha dado orden a la empresa adjudicataria del servicio de la ORA de no multar a aquellos coches que se encuentren aparcados en las plazas pintadas con zona azul pese a no estar contempladas en el contrato y que se localizan en la plazuela de Jesús Hilario Tundidor y en parte de la plaza de Santa María la Nueva. Una orden que forma parte del proceso de "subsanación del error" cometido por la propia empresa a la hora de pintar las calles y que ha sido el causante de esta situación, según han apuntado desde el equipo de Gobierno. El Partido Popular, que fue el denunciante de esta circunstancia, ha desmentido esta información, tras asegurar que los controladores siguen vigilando en las zonas pintadas indebidamente. De hecho, a través de las redes sociales, el grupo municipal del PP ha publicado una serie de fotografías que muestran a uno de estos controladores inspeccionando que los tickets se encuentren colocados en los vehículos. Unas imágenes tomadas desde la Diputación Provincial de Zamora.

El entuerto de las plazas de zona azul mal pintadas sigue su curso cuatro días después de la denuncia efectuada por José Luis González Prada y Víctor López de la Parte, quienes dieron a conocer que hay en el Casco Histórico zonas de aparcamiento señaladas como ORA que no aparecen ni en el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Dornier, ni tampoco en la ordenanza reguladora del estacionamiento en la vía pública. El equipo de Gobierno se ha comprometido a tramitar todas las reclamaciones de reintegro de los tickets que lleguen al Ayuntamiento de Zamora al reconocer que, en efecto, existen 14 plazas de aparcamiento pintadas indebidamente y que se han estado cobrando hasta el momento. Además, la orden a la empresa ha sido no solo de subsanar este error cuanto antes, sino de no controlar a aquellos vehículos estacionados en estas zonas.

Algunos usuarios, sin embargo, continúan sacando sus tickets en el parquímetro instalado en la plazuela de Jesús Hilario Tundidor, bien por desconcierto o bien por mantenerse ajenos a esta situación. Y mientras tanto, el Partido Popular, ha denunciado que en la jornada de ayer los controladores seguían vigilando estas zonas cobradas indebidamente. En un mensaje a través de las redes sociales con imágenes incluidas, el grupo del PP aseguraba lo siguiente: "Alucinamos. El Ayuntamiento reconoce que son plazas ilegales pero ahí siguen, multando".