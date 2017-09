"El problema entre IU y PSOE es algo menor y debe resolverse"

El pasado jueves, Izquierda Unida celebró un acto en la Alhóndiga para conmemorar los cien números de "Tu ciudad y provincia", la publicación que utiliza el partido para divulgar su punto de vista sobre la actualidad municipal entre la población. Dentro del grupo de militantes y simpatizantes que se congregó en el evento destacaba el exalcalde de la capital por el PSOE en dos etapas (1983-1987 y 1991-1995), Andrés Luis Calvo, que intervino para elogiar el trabajo que lleva consigo la revista y que, unos minutos antes, también opinó sobre la actualidad política en clave local, especialmente sobre la herida abierta entre los dos miembros de la coalición de Gobierno y que pone en riesgo lo que hasta ahora había sido un matrimonio bien avenido.

-¿Por qué ha decidido venir a este acto de Izquierda Unida?

-Vengo por invitación del alcalde, Francisco Guarido. Tenemos una buena relación, hablamos hace unos días y me comentó que iba a sacar el número cien del periódico que lleva ya un montón de años haciendo. Así que he venido básicamente por estar con ellos y porque, además, espero que sigan bastante tiempo. Lo cierto es que me desagradaría que hubiera un Gobierno de otro signo en el Ayuntamiento de Zamora.

-¿Considera que la labor que está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Zamora la coalición entre Izquierda Unida y el PSOE está siendo buena?

-Yo creo que la coalición de izquierdas que hay en el Ayuntamiento está funcionando bastante bien. Y no hay más que ver los datos que publican en la revista de Izquierda Unida, que son veraces y que son ciertos, y compararlos con los datos anteriores para ver que esto funciona. A mí me ha sorprendido agradablemente que se publicaran hace unos días los datos respecto a la transparencia, que indican que el Ayuntamiento de la ciudad de Zamora está entre los primeros de España en esta materia. Realmente, a partir de ese dato, lo que quieras.

-¿Qué opinión tiene sobre las diferencias políticas y de criterio entre ambas formaciones que salieron a la luz pública en el último Pleno y que se plasmaron con el voto en contra de los socialistas en el punto de la ordenanza de venta ambulante?

-Yo a esas cosas no les doy importancia, en el sentido de que siempre se dan situaciones de este tipo. Y ahora que entra una concejala nueva que sustituye a otro, ese reparto de responsabilidades puede generar discrepancias internas. Eso ha pasado siempre. Incluso cuando está gobernando un grupo solo. Siendo yo alcalde y teniendo mayoría absoluta había algunas diferencias entre los concejales. Pero no tiene por qué ir a más. Sería un error.

-¿Entonces entiende que la disputa que se ha generado en estas últimas semanas tiene solución?

-Debe de tenerla, debe de tenerla. En primer lugar, porque yo creo que lo que tienen es un problema menor y, en segundo lugar, porque nos jugamos mucho los ciudadanos de Zamora si se pierde un Gobierno de izquierdas ahora mismo en la ciudad.

-¿Ve similitudes entre los gobiernos que usted encabezó en los 80 y los 90 y el que lidera ahora Francisco Guarido en la ciudad?

-La verdad es que nuestro Gobierno era monocolor. Es decir, teníamos mayoría absoluta solo los socialistas. Pero yo creo que, ahora mismo, los responsables de la coalición de izquierdas han hecho un esfuerzo tremendo durante estos dos años y medio por cambiar el sentido del funcionamiento del Ayuntamiento de Zamora y, en aquella época, ese trabajo lo hicimos nosotros también. Es importante tener en cuenta que, hasta que llegamos nosotros en el año 1983, no había habido un Gobierno de este signo desde los años 30, todavía en la Segunda República. En cuanto a lo que sucede ahora, creo que los mandatarios están funcionando bien. Por eso, no creo que deba romperse el pacto de ninguna manera y, además, insisto en que es un problema menor el que tienen.

-Fuera de los asuntos relacionados con el Ayuntamiento, pero en el ámbito de la política local, ¿qué opinión tiene de la batalla que se presenta en el PSOE entre Antidio Fagúndez y Tomás del Bien por la secretaría provincial?

-No tengo opinión sobre el tema, la verdad

-¿Ni siquiera a título personal?

-Es que, al verlo desde fuera, no conozco la situación lo suficiente como para valorarla. No tengo criterio.