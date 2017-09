IU de Zamora consulta a sus bases para ir a las municipales de 2019 sin Podemos

La Asamblea Provincial de Izquierda Unida de Zamora promoverá una consulta entre sus bases para decidir si la formación acude a las elecciones municipales de 2019 con sus propias siglas en lugar de ir en confluencia con Podemos. El referéndum no tiene ningún tipo de carácter vinculante, dado que la agrupación local no tiene autonomía propia, pero sí que va a ser un buen termómetro de cara a negociar posteriormente con la Dirección Federal. El coordinador provincial, Miguel Ángel Viñas, ha dejado claro que respetará y acatará lo que se diga en Madrid acerca de la confluencia, pero también ha insistido en que, a partir de ahí, "será decisión personal de cada uno" cómo actúa de cara a los próximos comicios.

La posición anticonfluencia en Izquierda Unida de Zamora continúa siendo fuerte. Razón por la cual, la Agrupación Provincial ha decidido aprobar una resolución para instar a la dirección de Alberto Garzón a dejar libertad a cada agrupación local para acudir a las elecciones como crea conveniente. "El asunto a tratar es la gestión de las alianzas electorales para los comicios municipales y autonómicos de 2019. Y lo que nosotros pedimos es que se consoliden líneas programáticas claras, se garantice la visibilidad de Izquierda Unida independientemente de las fórmulas electorales que se decidan y que se respeten las decisiones tomadas en las asambleas locales para decidir esas fórmulas", explica Viñas.

De manera paralela a esta resolución y como anticipo a la más que posible negociación con la cúpula, Izquierda Unida de Zamora celebrará en un plazo de quince días un referéndum para pulsar a sus bases con una pregunta muy clara: "¿Estás de acuerdo en que Izquierda Unida se presente a las elecciones de 2019 con sus siglas y que los pactos, en caso de que los hubiere, fueran postelectorales?". Una consulta que no es vinculante, pero que puede dejar pistas de lo que termine ocurriendo en un futuro.

Pero, ¿qué pasaría si IU de Zamora aprueba no confluir con Podemos y en Madrid dicen que sí que hay que hacerlo? Miguel Ángel Viñas responde. "En ese caso... No lo sabemos, porque son decisiones personales. Izquierda Unida de Zamora acatará siempre lo que diga Madrid, pero sus miembros tendrán que valorar la situación y decidir de manera personal cómo actuar", detalla. Una situación de "incertidumbre", apunta el coordinador provincial, que no termina de gustar a la militancia de la provincia.