Del Bien trabjará por un PSOE "fuerte y sólido" para ganar las elecciones al PP

Tomás de Bien se presenta a la Secretaría provincial del PSOE con un proyecto de partido con la vista puesta en la próxima cita electoral y la meta de "repetir y consolidar los resultados" electorales obtenidos, mejorarlos para terminar, "como alternativa firma y sólida, con las políticas del PP que llevan 30 años condenando a la provincia" de Zamora. El objetivo, aunque se esté en un proceso interno de renovación de cargos, "es externo": ganar en representación institucional en la provincia.



El alcalde de Toro, del sector "susanista", que se batirá en las primarias con el candidato "sanchista" Antidio Fagúndez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital, se muestra "ilusionado" para acudir a las primarias "sin presiones ni nadie por detrás" y ocupar la dirección del Partido Socialista desde la que trabajar para ofrecer una formación política "que sirva de instrumento y apoyo continuo a los concejales y portavoces socialistas" que no tienen el respaldo de las instituciones en las que tienen escaño, como sí les ocurre a los alcaldes. "Hay que hacer un gran trabajo" para lograr dicho objetivo, apuntó esta tarde ante unos sesenta afiliados, para agradecer el respaldo de las agrupaciones y de los militantes desde que anunciara en julio su intención de presentarse a las primarias.



Del Bien, que ha contado con Luciano Huerga, alcalde de Benavente, para presentarle ante la militancia, no descarta que pueda haber un acuerdo antes de las primarias del día 8 de octubre para que los militantes no tengan que votar y finalmente haya una única candidatura, si bien no quiso detallar qué condiciones pondría para ello, "serán el equipo de Fagúndez y el mío los que tengan que tratarlo, no vamos con expectativas personalistas".