Erica Sánchez | Miss World Zamora 2017: "Inteligencia y belleza son compatibles"

Erica Sánchez intensifica por estas fechas su preparación diaria para representar a Zamora en el certamen Miss World Spain, que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre en Playa de Aro, Girona. Esta zamorana de 24 años rompe con cualquier estereotipo que vincule belleza a superficialidad: es graduada en Educación Infantil, trabaja como maestra y toca el fagot y el violonchelo.

- Usted es Miss World Zamora por accidente, ¿verdad?

-Fueron mis amigas las que vieron el anuncio e insistieron para que me presentara. Así que ellas son los artífices de todo esto.

- Pero ya había participado en desfiles?

-Llevo desfilando desde los 19 años en todas las pasarelas benéficas que se han hecho, con el colectivo Compartimos contigo, con los niños del Sáhara o la Asociación del Cáncer. Y también he hecho publicidad, he participado en anuncios y en algún videoclip.

- ¿Lo ve como una afición dado que es maestra o cree que puede dedicarse profesionalmente a la pasarela?

-Empecé en esto como un hobby, 19 años ya es una edad tardía para esto. Lo veo como algo extra con respecto a mi profesión, pero no me importaría dedicar más tiempo.

- ¿Qué le atrae de este mundo tan complejo?

-La moda, me encanta la ropa, las fotografías, conoces a muchísima gente?

- La gente desde fuera cree que la moda es un ámbito superficial, ¿cómo es desde dentro?

-Es un mundo difícil, sinceramente. Lo más importante es tener las ideas claras, saber a dónde quieres llegar y cómo lo quieres conseguir.

- ¿Y qué hay del debate sobre si las modelos son extremadamente delgadas?

-Que las modelos sean demasiado delgadas está bastante mal. Con un peso normal, haciendo ejercicio físico y con una dieta, puedes tener una figura perfecta. No se trata de estar demasiado delgada, hasta el extremo de la anorexia, ni tampoco lo contrario.

- Supongo que ser Miss World Zamora ha cambiado un poco su vida y que en una ciudad pequeña como la nuestra hablen de usted.

-Esto fue un poco antes de Semana Santa y todavía no acabo de creérmelo. Me llamaron por teléfono para decírmelo, cuando ya daba por hecho que no era la elegida. Es un orgullo y lo llevo bien, aunque a medida que se aproxime el concurso supongo que me iré poniendo más nerviosa. En una ciudad pequeña imagino que es un poco diferente porque cuando la gente te ve por la calle se pregunta si eres tú, porque te han visto en las redes sociales.

- ¿Cómo es la preparación para el certamen?

-Tenemos seis pruebas que deciden las seis finalistas. Mi día a día es como antes, aunque ahora tengo que cuidar la preparación física y entrenar todos los días. De hecho, una de las pruebas es deportiva, de resistencia. No estaba acostumbrada al gimnasio y he tenido que hacerme a ello. Hay que prepararse también la pasarela o la prueba de talento. El resto del trabajo tiene que ver con relacionarte y darte a conocer.

- ¿Ha logrado meterse de lleno en el papel?

-Lo compagino con mi vida normal, pero cada vez he de dedicar un poco más de tiempo a ello. Los últimos meses hay que invertirlos en darte a conocer y que la gente te vote en las redes sociales. Intento emplear más tiempo en promocionarme y, sobre todo, en intentar dar a conocer Zamora.

- ¿Está orgullosa de esta tierra?

-Muchísimo. Es una oportunidad inmensa para dar a conocer Zamora, una ciudad pequeña y enorme a la vez.

- Si le dan treinta segundos para decir lo mejor que tiene, ¿qué elegiría?

-Su belleza. Todo lo que implica el turismo, las iglesias, el románico? cosas que a simple vista te enamora y te hacen volver. Las tapas, la gente? eso hay que vivirlo día a día.

- ¿Ya siente un cosquilleo por dentro ante la proximidad del concurso?

-La gala Miss World Spain será el 16 de septiembre en Playa de Aro, Girona. Cuando nos dijeron la fecha, me di cuenta de que esto ya era real. A medida que pasen los días, estaré más nerviosa.

- ¿Qué espera de esta cita?

-Es una forma de abrir puertas en el mundo de la moda y conocer gente.

- Como le decía antes, la gente piensa que la moda es superficial y por ahí suelen ir los chistes. Pero usted rompe ese prototipo, tiene su carrera, su profesión y además sabe mucho de música?

-Cada vez nos vamos mentalizando de que la inteligencia y la belleza no están reñidas, se pueden compaginar perfectamente. Existe ese estereotipo de que las guapas son tontas, pero muchas veces te puedes llevar una sorpresa.

- ¿Qué tal lo lleva en la guardería en la que trabaja?

-Los niños son muy pequeños, pero los padres están encantados de que una "miss Zamora" se encargue de ellos. Además, tengo unas compañeras que son grandes personas y me apoyan en todo.

- También toca el fagot, ¿le da tiempo a todo?

-Entré en la Escuela de Música con 7 años y después ingresé en el Conservatorio, terminé mis estudios profesionales de fagot y he estuve tocando en la Banda de Música durante 12 o 13 años. Compaginarlo con la carrera, si te organizas, es posible. Dejé un tiempo la música, pero regresé para tocar el violonchelo.

- En esta carrera camino de Playa de Aro, ¿se ha sentido apoyada por la gente?

-Muchísimo. He recibido un apoyo enorme, enseguida tuve más de un millar de seguidores, lo que demuestra que esto sigue siendo interesante para la gente. Ahora estoy un poco asustada, no sé dónde me voy a meter, pero también tengo muchas ganas de ir a por todas y dar a conocer mi tierra.