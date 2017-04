Fomento afirma que el tramo del AVE entre Zamora y Sanabria es "prioritario"

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha querido trasladar un mensaje de seguridad y tranquilidad sobre los plazos para la ejecución de los tramos pendientes del AVE, aludiendo a que el Gobierno cumplirá "al cien por cien" los plazos para la llegada del tren. Es más, el nuevo responsable del área avanzó ayer que el tramo entre Zamora y Pedralba de la Pradería, en Sanabria, será el primero en estar listo, en concreto, a finales de 2018.



Estas son las afirmaciones de Íñigo de la Serna en el Senado como respuesta al Partido Socialista, quien denunció a través del parlamentario Ricardo Varela que el Partido Popular ha ejecutado solamente el 30% del presupuesto de la línea de Alta Velocidad en los cinco años de Mariano Rajoy como presidente. El ministro precisó que el año en funciones en el que estuvo el anterior Gobierno fue "desastroso" para la ejecución de obra pública, especialmente en aquellos proyectos que incorporaban "circunstancias técnicas" de dificultad, como es el del AVE a Galicia, en el que se suceden viaductos o túneles, es decir, "un reto de ingeniería". Por ese motivo, el Ejecutivo actual está solucionando "problemas administrativos" y destacó el "ritmo de ejecución" de los tramos reactivados.



El tramo que más pronto se cerrará es el de Zamora y Pedralba de la Pradería, pues se prevé que esté listo a finales de 2018. El resto del trazado hasta Ourense se ajustará al calendario, de manera que a finales de 2019 la llegada del AVE a Galicia desde Madrid se haga realidad. "Tenga la garantía de que vamos a cumplir al cien por cien los compromisos", aseveró De la Serna al senador socialista.



Y así lo reflejan las partidas al respecto del proyecto presupuestario de este año: 571 millones de euros. El ministro, asimismo, ha remarcado la importancia de que "por primera vez" en el proyecto de Presupuestos se consignen montos de inversión para las intermodales de las principales ciudades gallegas. Para avanzar en ello, De la Serna se reunirá en breve con el alcalde de Santiago de Compostela. Con todo, el titular de Fomento no sólo se ha centrado en la inversión ferroviaria, sino también en la de carreteras, puertos y aeropuertos, y lo ha hecho para destacar la apuesta por Galicia del Gobierno.



Sin embargo, el Partido Socialista ha desconfiado de las promesas del ministro debido a la trayectoria de su antecesora, Ana Pastor, que dejó sin movilizar un total de 2.200 millones consignados no obstante en los diferentes Presupuestos de la X Legislatura, la de la mayoría absoluta del PP.



Según sus palabras, el anterior Gobierno se caracterizó por los "recortes, la falta de ejecución" y los "engaños" de la predecesora de De la Serna. No cree Varela que con esos 571 millones el ministro pueda recuperar "los cuatro años perdidos" porque, a su entender, harían falta los 2.200 millones que Pastor dejó sin ejecutar.