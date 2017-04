Defensa Animal Zamora protestará frente al coso local contra el maltrato a los toros

La asociación Defensa Animal Zamora (DAZ) se concentrará este próximo sábado frente a la plaza de toros de la capital a modo de protesta por la celebración de la novillada de Semana Santa. Los antitaurinos se han citado a las cuatro de la tarde y esperan contar con "todos los que decidan posicionarse públicamente del lado de la dignidad, del respeto, de la compasión, de la vida". La organización DAZ había ideado en un principio realizar una performance frente al coso de Zamora, pero el Ayuntamiento de Zamora les ha prohibido llevarla a cabo. "La Concejalía de Comercio ha denegado la autorización para la realización de la performance que estaba prevista, aunque eso no impedirá que la protesta que llevaremos a cabo sea muy colorista y original", indican los organizadores.



A este respecto, DAZ ha lanzado una declaración de intenciones al Ayuntamiento de la capital. "Podrán prohibir a los ciudadanos de bien un espectáculo y no hacerlo a los que van a matar, pero no podrán parar esta lucha por la dignidad y la vida que ya no tiene freno posible. Nadie a estas alturas podrá parar eso", han explicado desde la asociación animalista.