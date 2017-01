El complejo empresarial La Hiniesta aspira a una segunda fase tras vencer la crisis

El complejo empresarial La Hiniesta, en marcha en la ampliación del polígono de La Hiniesta, aspira a una segunda fase tras la crisis que posibilite dinamizar la zona y promover el desarrollo industrial de la provincia. En este sentido, el constructor y promotor de las naves nido, Antonio García, no descarta una continuación del proyecto "a medio plazo, no de forma inmediata, y siempre y cuando dejemos atrás esta crisis que no acabamos de sacudir", sopesa. El proyecto está condicionado por el despegue del sector, ya que "la economía está basada en ciclos y hay que mejorar y estabilizarse, solo entonces me plantearía una segunda fase".

De cara a este iniciativa futurible, el terreno está asegurado dado que Sepes dispone de parcelas suficientes para un proyecto de esta envergadura. De llevarse a cabo, "apostaría por naves de mayor tamaño", prevé García. En cualquier caso y, tal y como ocurrió durante la primera etapa, se llevaría a cabo una convocatoria de presentación para medir el grado de aceptación del proyecto y "comprobar si tiene viabilidad real", acompañado de "un estudio económico de ventas" que avale la segunda construcción. No obstante, García apuesta por la vía de la prudencia y reconoce "la complejidad" de un nuevo proyecto continuador.

Mientras tanto, continúa la última fase de comercialización para dar salida a las últimas tres naves disponibles que, por el momento, permanecen vacías. En este sentido, el listado de peticiones va en aumento con visitas periódicas a las instalaciones para conocer la situación y el diseño de las naves nido del complejo empresarial La Hiniesta. El objetivo es "seguir creciendo y lograr la puesta en marcha de más empleo con nuevos puestos de trabajo".

El precio de estas tres últimas naves vacías es el mismo que el de lanzamiento hace varios años, "no he bajado el precio porque yo ya he cumplido mis objetivos y es justo que todos tengan las mismas oportunidades". Según la página web del complejo empresarial La Hiniesta, las tarifas van "desde los 110.000 euros con disponibilidad de arrendamiento por 700 euros y un estudio de alquiler con opción a compra". Los costes económicos iniciales estaban valorados desde los 99.900 euros más IVA de una nave diáfana en planta baja hasta los 135.229 euros, también más IVA, de las de dos plantas. En cualquier caso, por el momento no se ha cerrado todavía ninguna operación para cubrir las tres naves nido disponibles para los empresarios.

Tras una tramitación "larga, dura y con muchas trabas", el proyecto pionero en la provincia se hace realidad con la implantación en la parcela de empresas de la capital, Alcañices, Mahíde, San Vitero, Madrid o Valladolid. Los sectores van desde la calderería de acero inoxidable hasta las máquinas recreativas, pasando por maderas, lavanderías, paqueterías, bricolaje o muebles.