Fernández: "Zamora corre el riesgo de desaparecer por las políticas del PP"

Podemos Castilla y León y su líder, Pablo Fernández, desembarcaron ayer en el municipio de Toro. El secretario general de la formación autonómica participó en la nueva campaña "¿Qué Castilla y León quieres?", que se desarrolló en la Plaza Mayor de la ciudad durante la mañana del sábado. El político leonés abordó la cuestión de la despoblación, enunció algunas de las propuestas del partido morado y criticó las medidas del Partido Popular en la zona, afirmando que la provincia de Zamora "corre el riesgo de desaparecer" por las políticas del PP.

Fernández, que habló con varios vecinos de la ciudad y simpatizantes de Podemos, comunicó a la prensa algunas de las preocupaciones que los toresanos le habían trasladado: "el problema de la despoblación sigue siendo la principal preocupación entre los habitantes de las zonas rurales", señaló el secretario general.

La cuestión de la pérdida poblacional sigue siendo el principal caballo de batalla de la política regional. Fernández, en declaraciones a este diario, indicó que la formación morada considera primordial "proveer de sanidad y educación pública y de calidad al medio rural" para combatir el problema demográfico. Para ello, Podemos pretender realizar una "fuerte inversión pública" que equipare la calidad de vida de pueblos y ciudad.

Entre las medidas anunciadas por Pablo Fernández destaca el apoyo a las pymes y a autónomos, así como una "reforma fiscal que garantice mayores ingresos para afrontar este desafío". El líder de Podemos Castilla y León también criticó las políticas anunciadas por Mariano Rajoy durante la convención sectorial del PP sobre Medio Rural celebrada en Zamora el pasado mes: "Los 100 millones no nos da ni para poner las señales en los pueblos que queremos repoblar". Un fondo, que Fernández no solo considera "insuficiente", si no que afirma que "es una falsa promesa" al no haberse incluido la partida en los Presupuestos Generales del Estado.

Por último, el secretario general afirmó, de cara a las elecciones municipales del 2019, "afrontar este reto con mucho optimismo".