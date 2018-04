AFA analiza las diferencias entre el envejecimiento normal y el patológico en una charla

Foto M. J. C.

Bajo el título "¿Envejecimiento normal o patológico?", la asociación de familiares y amigos de enfermos de alzhéimer y otras demencias (AFA) impartió ayer una conferencia en la Casa Municipal de Cultura, con el objetivo prioritario de arrojar luz sobre el proceso de deterioro de algunas facultades físicas o mentales, asociadas al simple paso del tiempo o a alguna patología concreta. La psicóloga de AFA, Laura Manteca, impartió esta charla, que se enmarca dentro del programa de atención a familias en la comarca de Toro. Durante su alocución, Manteca, incidió en que existen algunas "pistas" que pueden indicar que una persona padece algún tipo de deterioro cognitivo o alguna demencia en estados iniciales. No obstante, la psicóloga destacó que ante cualquier "fallo" de memoria muchas personas tienden a asociarlo con algún tipo de demencia, cuando en muchas ocasiones esta situación puede tener su origen en la falta de atención o en el estrés.

En este punto, remarcó que, como consecuencia del envejecimiento, las personas "suelen ser más lentas y les cuesta más procesar la información", situaciones que no son un indicador de que puedan padecer algún tipo de demencia. No obstante, la psicóloga incidió en la importancia de vigilar, por ejemplo, los "fallos" de memoria, razonamiento o ejecución, ya que en el caso de que sean frecuentes y de que impidan a una persona llevar a cabo acciones cotidianas del día a día, pueden ser un indicador de los estados iniciales de una demencia. Del mismo modo, subrayó que la "suma de varios factores" como olvidos continuados o la desorientación pueden ser un indicativo de que "algo no va bien".