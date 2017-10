Oportunidad para crecer tras la supresión del sistema de cuotas en la UE

La campaña que arranca hoy en Toro será la primera en la que no se aplicará el sistema de cuotas de producción en la Unión Europea por lo que el sector afronta un nuevo contexto de mercado que, para Azucarera, supone "una oportunidad para crecer y consolidar el sector". En este punto, precisó que, sin la limitación actual del sistema de cuotas, la intención de la compañía es la de "continuar creciendo", especialmente hasta el año 2020, cuando concluye la vigencia del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) suscrito con las organizaciones agrarias, para "ser más competitivos".

Por su parte, el responsable del sector remolachero de la Alianza Coag-Upa remarcó que la liberalización del sector supone un nuevo escenario que, no obstante, los cultivadores "ya tienen asumido". Además, precisó que, hasta el 2020, deben prevalecer los acuerdos contenidos en el AMI y se mostró convencido de que los remolacheros "están preparados para este cambio". Esta condición no se da, a juicio de García, en el caso de las fábricas españolas ya que, para García, "no tienen el nivel de capacidad de las europeas, que pueden recibir la producción de más de un millón de toneladas".