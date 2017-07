"Este último año consolida el proyecto del Palacio de la Danza"

En septiembre de 2015 comenzó una nueva aventura en Toro, el "Palacio de la Danza" abría sus puertas para todos aquellos toresanos que deseaban poder disfrutar de una institución de este tipo en su ciudad. Anisa Saghira, directora de la escuela, hace balance de este último año y nos desvela los proyectos que les depara el futuro.

-¿Cómo valora este curso?

-Ha sido un gran año. Desde el profesorado valoramos esta segunda temporada como muy positiva, especialmente porque la escuela sigue creciendo. Esta evolución consolida el proyecto y nos reafirma en la propuesta con la que comenzamos en septiembre de 2015.

-¿Cuántos alumnos acogen actualmente?

-La cifra varía, no siempre tenemos un número fijo debido a que no exigimos una matrícula obligatoria. En términos absolutos podemos decir que tenemos unos 300 alumnos, pero muchos se van periodos de tiempo y vuelven luego o incluso unos se van y otros llegan para quedarse. Esta discontinuidad sobre todo se produce en las clases para adultos, el trabajo hace que muchas veces los horarios no cuadren con los tiempos de la escuela.

-¿Cuántos alumnos nuevos han recibido este segundo año?

-El año pasado cerramos el curso con 200, así que podemos decir que hemos incrementado en 100 el número de estudiantes.

-¿Y los profesores?

-Actualmente contamos con cinco profesores que se dividen entre nuestras ramas de salud y danza

-¿Salud y danza?

-Sí, nosotros trabajamos las dos vertientes en la escuela. Por un lado, dentro de la rama de salud impartimos clases de yoga, pilates, yogalates (una mezcla de las anteriores), gimnasia antiestrés , yoga emocional, estiramientos y tonificación m uscular. Además, ofertamos una serie de sesiones privadas para aquellas actividades relacionadas con terapias complementarias: masaje con cuencos tibetanos y reiki. En cuanto al bloque de la danza, en el Palacio se practican bailes para niños y para adultos. Los más pequeños realizan predanza y danza fusión. En cuanto a los mayores, impartimos clases de bailes latinos (salsa, merengue, bachata, chachachá), danzas orientales (danza del vientre y bollywood), flamenco y break dance.

-Comentaba antes que la matrícula no es obligatoria.

-No, no lo es. Tenemos una especie de matrícula voluntaria de un importe de 10 euros. Esta pequeña cuota supone una serie de ventajas, como descuentos o prioridad a la hora de hacer una actividad, pero todos los alumnos de la escuela pueden optar a las actividades sin abonar ninguna matrícula previa.

-¿ Habrá clases en verano?

-Así es. El curso regular de septiembre a junio ha finalizado, pero la los meses de julio y agosto nos mantenemos con aquellos que desean continuar durante el periodo estival. Evidentemente tenemos una menor carga de trabajo y no ofertamos todas las modalidades de danza. No obstante, mantenemos durante estos dos meses los ritmos latinos, las danzas exóticas y, también, el yoga, los estiramientos y la tonificación muscular.

-Su relación con el Latorre y el público de Toro es idílica.

-Así es, hemos recibido muchísimas impresiones positivas por parte del público local. De los siete espectáculos organizados en el Teatro Latorre hemos colgado el cartel de no hay entradas en todos, incluso hay gente que se ha quedado fuera sin poder disfrutar del espectáculo. La necesidad de una compañía o una escuela especializada en danza era un clamor. Hemos recibido muchos agradecimientos por haber dado la posibilidad de practicar diferentes bailes y actividades que antes no se realizaban en Toro, obligando a los vecinos a desplazarse hasta Valladolid o Zamora. Por otro lado, hemos realizado encuestas anónimas que muestran una gran aceptación por parte de los toresanos respecto al proyecto.

-También tenéis actuaciones fuera de Toro.

-Son sobre todo colaboraciones con otras escuelas. Es una relación simbiótica. Nosotros participamos en sus exhibiciones y festivales y ellos acuden a los nuestros, aquí, en Toro. En septiembre vamos a colaborar en un festival internacional de danzas orientales en Salamanca.

-Cuáles son sus proyectos para el futuro?

-De momento, podemos adelantar que pretendemos realizar un festival internacional de danzas del mundo en la ciudad. Por ahora tenemos el sí de la alcaldía, pero faltan fechas y lugar. La intención es programarlo para el verano del año que viene y actuar al aire libre, ya que el Teatro Latorre se nos quedaría algo pequeño.