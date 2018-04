Tirar por Zamora

Es cosa de todos. Por Zamora estamos en la obligación de tirar todos los zamoranos y los que aún sin serlo están empadronados en esta hermosa ciudad que se nos muere. No soy precisamente una persona pesimista, pero no hay más que ver el panorama para darse cuenta de la cruel realidad. No podemos ni debemos dejar que Zamora sucumba. Y si tenemos que salir en procesión a Valladolid o a Madrid será cuestión de planteárnoslo. Y para eso no nos hacen falta pancartas y banderines que se mueven de forma interesada. Tiene que ser una iniciativa ciudadana a la que luego se unan todos los que en verdad no quieren ver perecer a Zamora, sin otro color que el de la seña bermeja.

Me parece tremendo que sólo un sector, el de servicios, sea el que tire de la economía ante el retroceso del resto de sectores. Pero qué coños hacen los prebostes de los otros sectores. Menos despacho y más calle, más pisar la realidad y pulsar la opinión de las buenas gentes de esta tierra. Que no vengan a manipularnos ni a tocarnos nuestros zamoranos cataplines. Que vengan a trabajar, a arrimar el hombro, a aportar ideas válidas, que dejen las quimeras para momentos más propicios.

Llevamos años y años diciendo que algo se está haciendo rematadamente mal en Zamora con el consentimiento de los zamoranos. A ver si se nos pega algo de los españoles más reivindicativos. Nos vendría de perlas. Aunque para ello fuera necesario tomar ciertas medidas que a algunos no les iban a hacer mucha gracia. Los zamoranos estamos mal acostumbrados. Los zamoranos estamos acostumbrados a que otros nos hagan los deberes y eso no es así. Tenemos que ser más batalladores. Nos hemos dormido un poco en los laureles y nos las están dando todas del mismo lado.

Somos una ciudad y provincia con un pasado importante pero, lamentablemente, sin futuro. No hay futuro para quien no se lo busca, para quien no se lo lucha. Y el azar no se muestra favorable a la hora de propiciarnos una alegría en forma de suerte. Me canso de oír siempre a los mismos con sus ya cansinos cantos de sirena, sin que en realidad hagan nada por sacar a Zamora del marasmo. Me canso de tanto oírlos blasonar para nada. A ver, para qué queremos uno o diez senadores y diputados en Madrid, presidiendo tal o cual comisión, luciendo palmito si sabemos que por Zamora no están diciendo nada, cuanto más haciendo algo por poco que fuera. Es lo que tiene verse obligado a seguir las directrices del partido que sea.

Esto va de mal en peor. Se dice pero no se hace nada para evitar el desenlace que se antoja trágico. Encima como nuestros mayores con más posibilidades cambien Zamora por Benidorm, con clima más bonancible, me veo a la capital sin vecinos a los que cobrarles impuestos. Hagan algo de forma urgente y dejen de salir a divertirse por las noches, que también, haciendo gasto en el sector que al parecer tira de Zamora y por Zamora y trabajen con más seriedad. Algunos no valen para nada. Salvo para aparecer en la foto, protestar o vendernos motos. Tenemos la escudería más grande de España y no cabe ni una más. Ni motos, ni piezas de recambio.

Ni un paso atrás. No merece la pena. Resulta que la mejora económica es cierta como cierto es que contribuye a la creación de empresas. En el resto de Castilla y León, menos en Zamora. Eso es ya sintomático.