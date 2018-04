Fanatismo, ceguera y amnesia

Aun fanático no le resulta complicado obviar la realidad y estrellarse contra la razón. Rull ha dicho en el Supremo que no se juzgaría a los independentistas si no fuera porque han ganado las elecciones. Pero aunque lo parezca, no las han ganado. Junqueras mantiene ante el juez que convocar un referéndum no es delito. Sin embargo, sí lo es cuando se lleva a efecto y la consulta no está permitida por la ley, y aún mucho más delito supone culminar una rebelión contra el Estado. En Alemania, el Tribunal Constitucional sentenció el año pasado la imposibilidad de un referéndum de independencia en Baviera porque la secesión vulneraría la Ley Fundamental de la nación. Los estados alemanes no son dueños de ella, como tampoco lo son aquí las comunidades autonómicas. Los independentistas bávaros, una minoría, aseguraron entonces que lo iban a seguir intentando pero nadie se rebeló contra la legalidad en la República Federal. Conviene recordarlo. No hay mayor ciego que el que no quiere ver. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha borrado de su currículum el máster en Derecho Autonómico que la Universidad Rey Juan Carlos le concedió por la cara, pero ha recalcado que en su reiterada mentira no ve "razones objetivas" para dimitir. Ni siquiera razones éticas o morales. Tampoco las halló jamás el expresidente de Andalucía, Manuel Chaves, que se refugia en su amnesia, para autoexculparse. Según dice, no prevaricó porque en el despilfarro público y sectario de los ERE él no entraba. El fiscal pide diez años de inhabilitación, algo que, a estas alturas, a Chaves ya no le afecta. La responsabilidad económica subsidiaria, en cambio, sí lo haría.