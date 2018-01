Los Reyes Magos de Zamora

Soy un jubilado de la comarca de Benavente, emigrado al País Vasco en los años 70, sigo asiduamente las noticias de la provincia, y de la comarca de Benavente en particular, a través del diario LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Hay noticias que hacen caer el alma a los pies. Por ejemplo: Zamora es la provincia de la región que más paro presenta. ¿ Dónde están los políticos que representan a la provincia de Zamora?. ¿No les da vergüenza que salga esta noticia? ¡Que porvenir quieren que tenga la juventud zamorana! Cuando nosotros nos tuvimos que marchar, en aquellos tiempos, fue muy duro, pero es que ahora en el siglo XXI, en el 2018, la juventud está todavía peor, los pueblos prácticamente muertos; no tienen tiendas para hacer la compra diaria, no tienen trasporte publico o deficitario, no tienen una farmacia, y no digamos sanidad digna etc,etc. ¿ Así pretenden que la juventud se quede en la provincia?, ¿ o pretenden que sean los jubilados, o personas mayores los que saquen a la provincia adelante? Mal porvenir si piensan eso.

Otra de las noticias publicadas estos días: La comarca de Benavente, pierde 521 habitantes empadronados en un año.¡ Para poder "felicitar a los políticos"! ¿ No hay políticos zamoranos, que cuando vayan a las Cortes de Castilla y León, puedan defender nuestra provincia?. O solamente van para fichar y estar sentados en su escaño...

Los problemas de la provincia de Zamora, son muchos y muy gordos. Sí, entérense señores políticos, que para eso han sido elegidos, para solucionar los problemas de la sociedad. En vez de políticos, necesitaríamos magos, aunque no sean reyes, para solucionar los problemas que tiene Zamora; o la provincia de Zamora se nos muere.

Nazario Feliz Pisabarro

( La Torre del Valle)