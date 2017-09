Turistas y maestros

Sigo mirando a los charranes árticos igual que antes de su politización (el PP dice que su símbolo es charrán, no gaviota), pues a fin de cuentas a ellos nadie les ha preguntado. Nos vemos por estas fechas cada año, cuando recala en la playa que frecuento un grupo que migra del ártico al antártico y se toma allí un descanso. Se lo pasan bien, y hacen como cualquier turista: se mueven, miran, juegan, comen. No dejan dinero, pero verlos volar, alternando un aleteo muy rápido y el semiplaneo de rumbo inesperado y cambios radicales, con la negra cabeza inclinada hacia al agua, atentos a una posible presa, sobre la que se lanzan en picado libre, sumergiéndose, y el modo en que alternan este trabajo con el juego, como si se tratara de la misma cosa, así como su manera de estar en grupo disperso y a la vez cada uno a su aire, es una lección de ética del trabajo y moral social que no tiene precio.