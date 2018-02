Javier Fernández se acerca a la medalla en patinaje

El patinador madrileño acaba segundo en la primera fase, a la espera de la final de este sábado



AFP - PYEONGCHANG Javier Fernández resopló aliviado este viernes al acabar el programa corto de los Juegos de Pyeongchang-2018. Los jueces premiaron su buena actuación con 107,58 puntos, el segundo mejor registro, después del japonés Yuzuru Hanyu (111,68). Tras pasar el primer obstáculo, el segundo y definitivo llegará el sábado con el programa largo.



"Al haber hecho un buen programa corto, llego al sábado con un poco más de energía, con un poco más de seguridad, de poder decir: puedo hacerlo, mira dónde estoy. Ahora solo hay que rematarlo", dijo el patinador madrileño.



El patinador español de 26 años, dos veces campeón del mundo y seis de Europa, llega a estos Juegos casi con la obligación de ganar una medalla olímpica, la única que falta en su palmarés.





"Sabemos lo bueno que es Yuzuru, pero pelearé. Si termino primero, segundo tercero, me sentiré feliz", explicó el español. "El oro está en la cabeza, otra cosa es que hay que conseguirlo", añadió con realismo.



En Sochi-2014, dos errores, entre ellos una caída, en el programa corto, le alejaron de las medallas y solo pudo terminar en cuarta posición al final.



Con un coreografía en la que mimetizaba a Charlot, bajo los acordes de Tiempos Modernos, Javier Fernández no se dejó esta vez atenazar por lo nervios que lo derrotaron hace cuatro años en Rusia.



"Me siento seguro. He tenido esta temporada alguna competición que no me ha ido tan bien. De eso también se aprende. Pero vengo del Europeo, donde he ganado y he hecho un buen trabajo", dijo el español.

Fernández quedó detrás de Hanyu, de 23 años, campeón olímpico y mundial, con el que comparte entrenador en Canadá, Brian Orser, pero superó al nuevo prodigio japonés Shoma Uno (104,17) de 20 años, mientras que en cuarta posición quedó el chino Boyang Jin (103,68) y en quinta el ruso Dimitri Aliev (98,98).



El canadiense Patrick Chan, de 27 años, triple campeón del mundo y plata en Sochi-2014, fue sexto con 90,01. El nuevo prodigio estadounidense, Nathan Chen, de 18 años, solo pudo terminar en 17ª posición con 82,27.



Javier Fernández ha cambiado esta vez el guion de Sochi-2014. En aquella ocasión solo logró 86,98 puntos en el programa corto, quedando muy lejos de Hanyu (101,45) y Chan (97,52), que acabarían llevándose el oro y la plata.



"Es verdad que tuve una caída en el programa corto de las pasadas Olimpiadas, pero no estaba pensando en eso. Fue más por la presión que llevamos, porque lo queremos hacer muy bien, ya que llevamos mucho tiempo entrenando para este momento. Te dices: lo he terminado bien, el primer paso está hecho y ahora a seguir", señaló. El gran favorito sigue siendo Hanyu que se acercó a su mejor marca de la temporada.