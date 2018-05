"Estoy convencido de que saldremos a competir"

Tras el encuentro, el último de esta temporada, es momento de empezar a pensar en el futuro, y Carlos Tornadijo tiene claro que el Zamora sí saldrá en agosto a competir. "Estoy convencido. Creo que esta directiva está trabajando a muerte, haciendo lo que la asamblea de socios le dijo, y no me queda la menor duda de que entre todos vamos a salir adelante". En este sentido, indicó que "lo primero que hay que mirar es por la institución, más que por las personas, y espero que a partir de ahora todo el mundo colabore y entre todos podamos celebrar el cincuentenario del Zamora CF como se merece, y el año que viene estar desde el primer momento en los puestos cabeceros y con opciones claras de poder jugar una fase de ascenso".

No obstante, sí insistió en que hay que tener claras las posibilidades y las exigencias, y es que sabe que todo pasará por el presupuesto con el que cuente la entidad y, a partir de ahí, llegarán las expectativas. "Zamora es una capital, tiene un estadio espectacular. Hoy (por ayer), gracias también a la gente de Tordesillas hemos vivido un ambiente espectacular y eso es lo que queremos. El año que viene va a haber una competencia tremenda en Tercera y tenemos que estar a la altura". Asimismo, admitió que en las cosas que no se hayan hecho bien, tratar de mejorar.

También tuvo palabras para aquellos que les acusaron de mercenarios al finalizar el duelo y, algo molesto por las dudas recordó que él es de Burgos y la semana pasada "ganamos 0-3 y descendió el Real Burgos, algo que me duele muchísimo. Yo he sido entrenador del Tordesillas (ascendió de Regional a Tercera) y me duele más que a nadie, pero no se me puede pedir que salga a perder. De lo demás, olvídate, esto es Tercera División porque no tiene sentido ninguno".