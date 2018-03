El colista no sorprende a un Zamora Importa que roza el alirón

El partido trampa que preveía Chema Sánchez no lo fue tal porque el Zamora Importa salió con el cuchillo entre los dientes como si se enfrentara a su máximo rival por el título. Pese al empeño de Arroyo, no hubo color en el primer tiempo y ya pudo llegar el gol en la primera jugada del partido pero no lo hizo hasta que la primera rotación de los zamoranos apareció en pista y Aitor Moreira cruzó el balón con un latigazo inapelable.

Repitió el gallego dos minutos más tarde, acabando con la resistencia del CDU Arroyo, quien vivió en primera persona el vendaval que puede ser el FS Zamora cuando coge velocidad de crucero. En poco más de sesenta segundos se pasó del 1-0 al 4-0 con una pasmosa facilidad.

Tras un tiempo muerto de los vallisoletanos se igualó algo la contienda aunque siempre con mayor preponderancia del cuadro de Chema Sánchez, quien pudo dar buenos minutos de calidad a jugadores menos habituales como Juan y Mario.

Marco Mandado y Ángel Jiménez consiguieron el set en blanco antes de un descanso que relajó mucho los ánimos del cuadro zamorano y que tras anotar Matos el séptimo de la tarde al inicio de la segunda parte, bajó su rendimiento.

Lo intentó Arroyo en todo el segundo tiempo e incluso tuvo un doble penalti que detuvo Mandado antes de que, en una jugada desafortunada, Juan se introducía en propia el tanto del honor.

Los zamoranos, que viajan a Alba de Tormes en quince días, podrían conseguir el título de liga si logran la victoria y Tres Cuñados no vence en su visita al Santiago de Sama.