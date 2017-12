Zamora "B" y Toresana firman un empate que no les vale

La UD Toresana no puede creerse que se le escapara un encuentro que ganaba 0-2 mediado el primer tiempo. El filial del Zamora no puede irse contento después de las ocasiones que tuvo durante el partido y, especialmente, cuando el colegiado pitaba el final tras el saque de un córner que despejaron los azulones y que tras un rechace acababa en las mallas de Fer. No valió el gol y eso dejó en tablas el partido con protestas de los rojiblancos por la señalización del final.

Empezaron mejor los rojiblancos aunque sin aproximaciones de gran calado a la portería del que fuera muchos años el guardián del filial pero la UD Toresana, muy bien ordenada, encontró el acierto de cara a gol que no había tenido otros días. Dos errores de los zamoranos que fueron aprovechados a la perfección para ir mandando en el electrónico. Después de los dos tantos, casi de manera consecutiva, bajó el Zamora pero encontró el punto débil de la escuadra de Eduardo Lacasa, el balón parado, para irse al descanso 1-2.

En el segundo tiempo apretaron los locales y pasaron algunos minutos de verdaderos aprietos los toresanos aunque parecía que el partido languidecía con la victoria de la Toresana hasta que, de nuevo a balón parado, llegó la igualada.