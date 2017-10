Revolución fallida

Roberto Levas no fue capaz de anotar el segundo tanto.

Roberto Levas no fue capaz de anotar el segundo tanto. Foto Javier de la Fuente

Otra vez cerca de la victoria ante un rival de la zona baja y otra vez que los aficionados rojiblancos se retiran a sus casas con la sensación de que se desaprovechan oportunidades, que se perdona a equipos más débiles y que la película se parece a la del año pasado cuando volaron demasiados puntos del Ruta de la Plata.

Otro encuentro que el Ruta de la Plata despide con sabor amargo y que se suma a una lista que inició La Bañeza, que continuó La Virgen del Camino, que no se consiguió cerrar frente al Sporting Uxama y a la que ahora se ha unido el Burgos Promesas. Cuatro partidos que en el seno del Zamora estuvieron muy cerca de convertirse en tres puntos y que acabaron siendo empates. Ocho puntos menos para la saca de los de Miguel Losada.

El Zamora acabó apelando a la épica y pudo ganar en los minutos finales, especialmente en las botas de César Simón, pichichi en la pretemporada y peleado con el gol en la liga pese a sus buenos encuentros.

Se la jugó al tocar a arrebato y permitir que el Burgos Promesas, que juntaba líneas cerca de su portería, apostara por la victoria al acumular hasta seis jugadores en unas contras que tampoco encontraron portería.

Y agarrados a la posibilidad de la victoria se vivieron unos minutos de tensión en el Ruta de la Plata después de una hora de un fútbol bastante insulso de los rojiblancos y con los burgaleses juntando líneas y no permitiendo que se viera nada de fútbol.

Y es que este Zamora fue muy distinto después de verse por debajo en el marcador ya que, hasta el minuto quince fue superior al Burgos Promesas. La primera ocasión clara la tuvo Dani Hernández cuando Aires peinó en el primer palo un balón que Dani no pudo rematar dentro cuando entraba en el segundo palo.

Tuvo otra bastante clara Silveira en un córner que le cayó en las botas pero en el que no acabó consiguiendo armar el disparo. Por contra, Miguel también se vio exigido en una ocasión que salvó con una buena mano cuando Zamora trataba de regatearle.

Aires, que volvía tras la lesión, volvió a realizar una discreta actuación y en una jugada sin aparente peligro realizó una cesión entre medias de Adrián y Miguel a la que llegó primero Martí para regatear al portero rojiblanco, que salió muy tarde del arco y poner un centro que ni Charly ni Levas supieron despejar, permitiendo a Zamora marcar a puerta vacía. Tocaba rematar a contracorriente.

El gol cortocircuitó a todos los rojiblancos que intentaron meter una marcha más y que se precipitaron en varias acciones, lo que hacía crecer el run - run en la grada. Dani Hernández estuvo bastante menos acertado que en anteriores compromisos y Mario Sopale, aunque voluntarioso, tampoco tuvo fortuna. Quien si destacó entre líneas fue Dieguito pero las conexiones que intentaba con Silveira acababan siempre con el brasileño por los suelos, superado por la defensa.

El equipo fue otro a partir del minuto 55 cuando entraron en juego Iñaki y César Simón y le aportaron a la ofensiva rojiblanca la movilidad que no le había dado el brasileño. El Burgos Promesas tuvo que replegarse y llegó un dominio absoluto del Zamora que ya pudo marcar al minuto siguiente con un balón que se paseó por la línea de gol sin encontrar rematador.

Tal fue el acoso de los locales que a la hora de juego Roberto Levas ganaba la línea de fondo y buscaba un centro raso que Iñaki amagó con rematar, llevándose a toda la defensa y dejando que Javi Bueno pudiera entrar en segunda línea, completamente sólo, y con el espacio suficiente para armar el disparo y poner la igualada.

Fueron unos minutos de espejismo porque el cuadro de Losada quiso marcar demasiado pronto el segundo y lo único que consiguió hacer fue romperse y permitir un correcalles.

El Zamora tuvo un cabezazo de Iñaki que se fue fuera y un tiro de Dieguito que Alex mandó a córner tras una palomita de bella factura.

El Burgos Promesas contraatacaba y llegaba con peligro y primero Ovidio a la media vuelta, a la salida de un córner, y después Soto en una contra fulgurante, llevaron peligro hasta la portería zamorana.

Todavía tendrían los hombres de Losada las mejores ocasiones de la tarde, especialmente una de Roberto Levas que se plantó delante de Alex tras una gran jugada de Dani Hernández. También César Simón pudo marcar en un disparo que el portero envió a córner y que pudo acabar siendo el tanto de la victoria si hubiera visto que llegaba Dani al segundo palo.

También Aleixo Cabral, que fue el tercer cambio de Miguel Losada, tuvo un cabezazo que envió por encima del larguero cuando la defensa había fallado en el despeje.

El Zamora, en esos minutos de arrebato y con alguna contra de los burgaleses de por medio, acarició el gol y tuvo la última, muy franca, en un córner que le cayó a Adrián Pérez en la frontal del área y que este empaló con demasiada fuerza para mandarla a las nubes y acabar así con las esperanzas de victoria de un Ruta de la Plata que se fue a casa con la decepción de no alcanzar la victoria y tras ver como Miguel Losada había sacado un once "revolucionario" que no convenció a los presentes por el juego desarrollado durante gran parte de la tarde.