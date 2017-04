San Cristóbal gana el cuadrangular del Racing Benavente

Buen cuadrangular amistoso de fútbol sala el que se pudo vivir el pasado viernes en el Pabellón de Los Salados, escenario en el que el Racing Benavente organizó un torneo con la intención de preparar a sus alevines (campeones de fútbol 7) para el Campeonato Provincial. Un test que dio lugar a seis interesantes y vistosos partidos con los blanquiazules, el San Cristóbal segoviano, la UD Valdornesa bañezano y el Tierno Galván vallisoletano como protagonistas.



La cita no era competitiva en el más estricto sentido de la palabra pues no había trofeo en juego, pero aún así la intensidad estuvo presente sobre la pista en cada partido de un torneo de todos contra todos en el que San Cristóbal demostró ser el conjunto más fuerte. Y es que, los segovianos no fueron derrotados en ninguno de sus partidos, cediendo tan solo un empate frente a Tierno Galván.



En el lado opuesto de la moneda estuvo esta vez la UD Valdornesa, que pese a perder los tres partidos dio una magnífica imagen pues su equipo estaba formado en su mayoría por benjamines, siendo notable la diferencia física respecto al resto de participantes.



La derrota en el partido que cerraba la jornada y que suponía la derrota del Racing por 3-1 ante San Cristóbal puso el punto y final a una mañana de convivencia que resultó muy positiva para los locales, pues su técnico Diego tomó buena nota de como mejorar antes de luchar por el título provincial.