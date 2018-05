Vecinos de la Reserva de la Biosfera de Arribes llevan más de una semana sin TV

Diversos pueblos de Sayago, enclavados en el Parque Natural Arribes del Duero y Reserva de la Biosfera, llevan más de una semana sin señal de televisión en sus casas o, en casos, recibiendo de modo poco fiable solo algunas cadenas, por lo general, las públicas (Primera, Segunda, Teledeporte y 24 horas). No es una situación nueva, en absoluto, ni desconocida por los responsables de la Administración, a quienes les llueven las quejas. Pero la pasada semana "se fue la señal de forma radical" en expresión de Anselmo Silvo, de Cozcurrita.

La sensación de los afectados es que viven sumidos "en el tercermundismo". Consideran que las diferentes declaraciones sobre el espacio protegido al que pertenecen andan lejos de tener una repercusión positiva para los residentes.

Sin emisiones televisivas y con la radio invadida por las emisoras lusas, no pocos de los habitantes de esta zona fronteriza, de avanzada edad y que tienen el televisor el mejor entretenimiento, optan por irse para la cama antes de tiempo. "Para no ver nada me voy a la cama" expresan.

"Hay personas mayores que tienen casi todo el día la tele puesta. Si es un entretenimiento para la gente joven cómo no lo va a ser para los mayores, por lo menos por la noche" expresa una de las afectadas de Badilla, Teresa Tejado.

El problema de la recepción televisiva está radicado estas fechas especialmente en el municipio de Fariza, con pueblos como Badilla y Cozcurrita sufriendo de un modo casi pleno la falta de televisión, pero es una deficiencia evidente en otros municipios como Gamones, Torregamones y Villardiegua de la Ribera. "Es una vergüenza. Estamos a oscura y no se ven ni las regionales" afirman en Badilla.

El alcalde del municipio de Fariza, Manuel Ramos, expresó ayer que para tratar de solucionarlo hay que llamar "de forma particular" a un teléfono del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de donde se comunica que la solución pasa por la instalación de un filtro en la antena de cada afectado. "Colocan un filtro en las antenas, que es gratuito, que viene a reforzar la señal" expresa el regidor. Pero el servicio se presta cuando se presta, que según los consultados "no es 48 horas".

"La congelación" de la imagen de la pantalla, o su completa desaparición, es un malestar que está en boca de los vecinos de parte del Parque Natural de Arribes del Duero en unas fechas en que los pueblos recuperan poco o poco y ligeramente el aspecto demográfico con la llegada de vecinos dispuestos a dar vida a las romerías y fiestas locales, a sembrar los huertos y disfrutar de los meses veraniegos.

"Es un cachondeo el que tienen con las gentes del medio rural", recalca el alcalde de Fariza, que señala que "el Ayuntamiento ya hizo en alguna ocasión una reclamación a nivel institucional, en nombre de todos los vecinos, porque así se le aconsejó, pero ahora se le indica que deben hacerlo a nivel personal, cada ciudadano".

"De la mano de Dios"

El vecino de Cozcurrita, Anselmo Silvo, ha pasado por llamar al Ministerio de Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que le remitió a la Junta de Castilla y León, de aquí al número 012 y de aquí a la empresa encargada de los repetidores, que justificó el problema "en la instalación de cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil (4G)". Ayer insistía en las llamadas porque "las 48 horas" habían sido rebasadas y "nadie ha llamado".

Algunos vecinos han solventado el problema gracias a la contratación de servicios con las operadoras de telefonía, que con internet incluyen las recepciones televisivas, otros instalando antenas parabólicas. Pero los residentes del medio rural tienen un alto porcentaje de personas despegadas de las nuevas tecnologías. "Esto está perdido y de la mano de Dios" manifiesta Teresa Tejado.

La sombra que pesa en la zona sobre las emisiones televisivas hace mirar a los afectados hacia todos los repetidores dispuestos en puntos tan diferentes como Villardiegua, El Viso o la Peña de Francia.