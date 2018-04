El Cristo "que me apetecía hacer"

El artista sanabrés Laureano del Estal, que expone estas fechas dos de sus obras, junto a otros tallistas zamoranos, en Miranda do Douro, ha culminado un Cristo crucificado que representa el carácter y el sello que distingue al creativo.

Se trata de un Cristo desnudo, de cincuenta centímetros, que asciende a ochenta si se tiene en consideración la cruz y la base. "La crucifixión me ha interesado desde siempre, pero hay poca información. Se sabe que viene de lejos. Asirios, persas, cartagineses recurrieron a este suplicio, pero fueron los romanos los grandes exponentes porque el objetivo era humillar al reo" afirma.

Para Del Estal "el Cristo desnudo no debería tener polémica ninguna por el simple hecho que es más fácil ejecutar a un reo desnudo, por la degradación que se pretendía, a que le pusieran algún ropaje. La ropa de los condenados, según el derecho Romano, pertenecía a los verdugos. Se conocía como la "punnicularia" (propina), por decreto de Adriano. Un argumento, pues, para la desnudez".

La crucifixión, afirma el artista de San Martín de Castañeda, "se puso de moda en el Renacimiento", y hace mención a artistas de máximo nivel y renombre que dejaron entre sus obras tallas de Cristos desnudos, como Miguel Ángel, Benvenuto Cellini, "en este caso con un paño de pureza que se quitaba y ponía", El Greco y, en Zamora, Ricardo Flecha con un Cristo que está en Medina.

La figura de Leonardo del Estal está trabajada en pasta polimérica, endurecida al horno. Subraya que "es una pasta que se maneja bastante mal porque tiende a recuperar la forma anterior y exige presionar muy bien. Tiene su dificultad". La Cruz tiene añadidos partes de cobre, en el patíbulo y en el estipes. En la parte inferior ha dispuesto unas raíces de cobre.

Este Cristo viene a continuar una inclinación hacia estas figura. "Tenía ganas de hacerlo" expresa. Sigue al Cristo tallados para Peñausende. Pero en este caso se ha permitido la licencia de enclavar los pies a los lados "por el calcáneo". Pone de relieve que "existe información sobre las crucifixiones, y de que es un castigo cruel, pero no sobre la forma de crucificar". Alude a pruebas arqueológicas de Diego Jonhatan. Así como crucifixiones que en vez de crucificar por las muñecas o la palma, están efectuadas por el torso. Lo más fácil es que se crucificara al reo por la parte de atrás. Otra forma empleada era la de San Andrés, semejante a una equis.

Para Del Estal el método insertar los clavos con los pies juntos ha sido por motivos "de estética". Yo, en este caso, hago lo que me ha apetecido hacer".

Considera "un honor" exponer con Ricardo Flecha en Miranda do Douro. Una de sus obras es una pieza del Cristo, tallada en brezo. "Es un Cristo poco trabajado, lo mínimo". La otra obra expuesta en Portugal es una mano de bronce que tiene en planta el Lago de Sanabria. "Cuando se creó la tierra la mano de Dios tocó Sanabria".

"Mi escultura tiene mucho de visceral. Es fuerte. O gusta o espanta. No deja a nadie indiferente. Puede haber gente que le cause hasta repulsión. Alguien me ha dicho que algunas de mis obras no las pondría en su casa ni aunque se la pagaran. Pero no toda la obra es tan visceral, aunque ésta sea con la que más me identifico. Sale de lo que siento. El proyecto que presenté en la Escuela fue "El grito de Prometeo". Mi obra circula por esos derroteros porque tiene connotación con la actualidad que vivimos, aunque esté basada en mitología" expresa el artista.

Respecto al apoyo institucional hacia el mundo del arte manifiesta que "el apoyo al artista brilla por su ausencia. La Administración mira a los artistas cuando hacen un nombre, cuando ya puedes tener algún encargo, si no ni te miran. Es comprensible lo de Van Gogh. Si levanta la cabeza le da un síncope. Lo que sufrió pintando y cómo murió". En lo tocante a la convocatoria de premios por diferentes entes y organismos, indica que "hay premios buenos, pero otros solo te valen para el currículo artístico, que puedas poner que has obtenido un premio. Entregas la obra y pierdes hasta derechos de reproducción. Te queda el derecho intelectual".