Los titulares de embarcaciones desconocen la resolución de prohibir los motores de gasolina

La resolución del Procurador del Común para que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y las Confederaciones Hidrográficas "adopten las medidas pertinentes" para quitar de la circulación de los lagos y embalses el uso de motores de gasolina, en favor de los eléctricos, coge a la mayoría de las embarcaciones de la provincia fuera de juego, pero con sus titulares conscientes de que el futuro en los espacios protegidos pasa por el empleo de medios sin contaminación de ningún tipo. No obstante, es una medida desconocida, que no ha llegado oficialmente a ningún titular de barcos susceptibles de cambiar su sistema de propulsión.

La navegación por las aguas de los espacios protegidos de Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera de Zamora tiene en la provincia las dos caras: el ejemplo a seguir, en el Lago de Sanabria, y el ejemplo a desterrar en prácticamente todos los demás escenarios del Duero, Esla y Tera, con la propia administración incumpliendo lo establecido en el propio Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

La navegación por los embalses y lagos con embarcaciones impulsadas con motores alimentados con combustibles contaminantes (gasolina) es una práctica que el Procurador del Común aconseja que se destierre de los espacios protegidos. La Procuraduría pide, mediante una resolución que lleva por asunto "Contaminación en pantanos por el uso de embarcaciones de recreo a motor de gasolina", una coordinación entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Duero para acabar con este tipo de navegación.

Considera que es "un uso incompatible con los valores naturales que se pretenden proteger conforme a lo dispuesto en la Ley del Patrimonio Natural de Castilla y León".

Todo partió de una queja -cuya autoría no se ha difundido- por las molestias causadas por la navegación a motor, tocante a ruido y contaminación, e instando "a fomentar el uso de motores eléctricos para limitar el impacto".

La Consejería en su respuesta a las peticiones de la Procuraduria informó de las restricciones existentes. "En las zonas de la Red Natura 2000, hasta el momento, no existen prohibiciones relacionadas con la navegación", y en los espacios sometidos a un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), se han previsto las limitaciones.

En el caso del PORN del Parque Natural de "Arribes del Duero" aprobado por Decreto 2001, no se permite la navegación libre en las Zonas de Uso Limitado, y quienes lo hacen requieren la obtención de autorización administrativa. No obstante, se establece un régimen específico para aquellos embalses coincidentes con el Parque Natural de Douro Internacional (Portugal). Se prohibe el uso de motos de agua y las competiciones deportivas a motor.

En el PORN del Parque Natural "Lago de Sanabria y alrededores", aprobado por Decreto 2013, se prohibe también la navegación a motor, excepto para actividades puntuales de investigación y gestión del espacio natural, o para actividades de emergencia, vigilancia, rescate o salvamento.

El problema está desterrado desde hace años en el Lago de Sanabria, donde se mantiene uno de los ejemplos a nivel internacional de embarcaciones ecológicas, con el Helios Cousteau, que surca las aguas desde el año 2008 con tecnologías "sostenibles". "Cero emisiones, cero efluentes, 100 por cien energético, energía solar y cero sonido" en palabras del responsable de Europarques David Salvador. "Esta sociedad está entre las que lleva años apostando por la navegación ecológica. Pedimos que se tiene que avanzar en esa materia porque las tecnologías han avanzado y si es posible, y el barco de Sanabria es un ejemplo de que es posible, utilizar las nuevas tecnologías, Si nadie lo hace parece que no existe o que es irrealizable, pero cuando se demuestra que es posible lo lógico es que progresivamente se vaya exigiendo para que en los espacios protegidos que no se hagan barbaridades" explica Salvador.

Francisco Robles, de Fermoselle, que surca las agua del embalse de Bemposta, afirma que "se tiene claro que hay que ir dando pasos al frente", y señala que "en estos momentos se navega lo mejor posible con lo que se tiene en las manos". Hace hincapié en que "los que tienen que sobrevivir en el medio rural navegan lo mejor posible y guardando los valores".

En el embalse de Valparaíso menos de una veintena de embarcaciones navegan por las aguas. Al representante de la Unión de Campesinos-COAG, José Manuel Soto, le sorprende esta intención de desterrar los motores contaminantes y afirma que "están por acabar con los pueblos, que la naturaleza superviva y las personas desaparezcamos. En el mar si se admiten todo tipo de motores, pero en los embalses no. Se han cargado la pesca hace tiempo y al final quieren prohibir cuatro barcos. Terminarán hasta por prohibirnos el baño".

"Es tecnología cara, pero es fenomenal" expresa convencido David Salvador, el responsable de las embarcaciones del Helios, que surca el Lago de Sanabria, y del barco de la Estación Biológica Internacional que, con una motorización híbrida, surca el embalse de Miranda do Douro.

Santiago Martínez señala que "de momento nadie nos ha dicho nada sobre el cambio". Expone que en el embalse de Ricobayo "nunca hemos visto contaminación y los barcos, unos treinta en verano, están para dar unas vueltas y no para estar navegando todos los días". No obstante, subraya que "en que no haya contaminación es algo en lo que estamos de acuerdo todos". Pone de relieve que en estos momentos es mayor el impacto de los plásticos y residuos, como botellas y otros elementos, que se abandonan y que terminan acumulados ante la presa.

También hay responsables de barcos que reparan en la falta de "titulaciones y de inspecciones".

El Procurador del Común, Javier Amoedo Conde, rogaba a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que informara de forma "motivada la aceptación o no aceptación" de la resolución.