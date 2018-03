El alcalde no participó en la votación sobre Andrés Vázquez debido a la causa judicial abierta contra él

En cuanto al nombramiento de Andrés Vázquez como Hijo Predilecto de la villa terracampina, se aprobó con siete votos a favor -los cuatro de los socialistas, el del edil no adscrito, el de Laura Grande y el del popular Jesús Toranzo- y la abstención del teniente de alcalde, Diosdado Manrique. El presidente de la Corporación, Félix González Ares, decidió no participar en la votación porque "Don Andrés Vázquez me llevó a juicio por entender que había atentado contra su derecho al honor. Si bien, aunque los jueces han fallado ya a mi favor, tanto en primera como segunda instancia, la causa sigue abierta al haber recurrido el maestro al Tribunal Supremo". También salió adelante con siete votos el cambio de denominación de la carretera Madrid-Coruña por Avenida de Andrés Vázquez. El alcalde y su número dos se abstuvieron, y González aclaró que ve "lógico que se tenga un reconocimiento hacia el maestro Andrés Vázquez, pero en el caso que nos ocupa, por el perjuicio que supone para la mayoría de los vecinos de la calle, me voy a abstener".

Rosa Ana Fernández, portavoz del Grupo Socialista, defendió la propuesta porque "la historia de Villalpando en la segunda mitad del siglo XX va unida al nombre de Andrés Vázquez", y en España, Francia, Portugal y América siempre que se habla de Villalpando añaden la coletilla "el pueblo de Andrés Vázquez". Recordó que el maestro ha llevado hasta la localidad zamorana a las viejas glorias del Real Madrid o al célebre director de cine Orson Welles, repasó sus logros en las plazas más importantes de España y detalló algunos de los gestos que el torero ha tenido con su localidad, como promover una corrida de toros cuando las arcas municipales solo podían organizar modestas novilladas, o regalar una túnica bordada en oro al Nazareno. La intención es resolver la burocracia a tiempo para que el cambio de nombre se haga efectivo en el día de Santiago (25 de julio), que coincide con el cumpleaños de Andrés Vázquez.