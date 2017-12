Adjudicadas las obras de la depuradora de Moraleja por 1,3 millones

La unión temporal de empresas Contratas San Gregorio-Soil es la adjudicataria de las obras que se llevarán a cabo en Moraleja del Vino para el emisario y estación depuradora de aguas residuales de la localidad, por un importe de 1.372.056 euros.

Ha sido la empresa Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León quien estableció los baremos de contratación y quien ha licitado la obra, adjudicada a la empresa zamorana San Gregorio, especializada en obra civil y la firma madrileña Soil, que tiene sede también en otros puntos de España y se dedica, entre otras cosas, a las plantas depuradoras. El contrato, de hecho, incluye tanto la construcción como la puesta en marcha de la instalación, en unos plazos que son de doce meses para la ejecución material y otro medio año para que esté operativa.

Larga reivindicación

La construcción de un emisario y EDAR en Moraleja del Vino era una larga reivindicación que sin embargo no ha concitado el beneplácito de toda la corporación a su paso por pleno ya que solo recibió apoyo de los cuatro concejales de Adeiza y el voto favorable del concejal no adscrito. Por parte del resto de grupos Ciudadanos, PP, PSOE e IU no hubo apoyo explícito por entender que hubo un acuerdo de financiación inicial incumplido por la Junta, que sin embargo años después ha impuesto otro que carga sobre las espaldas del Ayuntamiento 250.000 euros por la financiación del proyecto mas lo que Moraleja deberá abonar anualmente 63.600 euros más IVA por el mantenimiento y funcionamiento de la depuradora.

Casaseca de las Chanas, que también estaba previsto que participase de la misma depuradora, se echó atrás por el cambio de financiación y el alto coste de la intervención

La alcaldesa de Moraleja del Vino, Eva Calvo, valoraba en positivo la actuación "ya que si queremos que Moraleja siga creciendo es necesario afrontar la construcción de este tipo de infraestructuras para garantizar el correcto tratamiento de las aguas residuales".