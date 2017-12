Avimp de Morales denuncia el "bloqueo" de la comisión sobre los sobresueldos

El concejal de AVIMP, José Bodego, denuncia que la Comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de Morales del Vino en octubre, con el voto en contra del Alcalde y Daniel de Mena ,aún no ha podido comenzar a trabajar, "llevamos esperando dos meses a que el Ayuntamiento ponga a disposición de la Comisión la documentación requerida, sin éxito, por lo cual entendemos que se están poniendo todas las trabas posibles. Sirva como ejemplo también que el alcalde, Miguel Piorno, presidente de esta Comisión, no se personó en la única reunión realizada hasta ahora", asegura.

La Asociación solicitó audiencia con la Fiscalía, a la que se había informado de los hechos en septiembre, "al no compartimos el archivo de la denuncia en base a interpretar que los sobresueldos son fruto de un error administrativo, como alega el Ayuntamiento, ya que los múltiples "errores", casualmente, consistieron en aumentos ilegales, y cada vez mayores, del sueldo del concejal a lo largo de la legislatura", apunta su presidenta, Raquel Carrascal, "y máxime cuando el propio Daniel de Mena reconoce en el expediente haber cobrado, de forma consciente, complementos de nocturnidad y disponibilidad, extremo incompatible con la interpretación de un error administrativo".

Vía administrativa

Desde AVIMP avisan de que "fiscalizaremos la devolución de los sobresueldos, que no nos consta que se haya producido, y, en caso de que no se realice, lo llevaremos de nuevo a Fiscalía". También valora llevar el caso por la vía administrativa. Esta vía, señalan, " presenta una doble dificultad ya que, por un lado, podría perjudicar aún más las mermadas arcas municipales, extremo que no deseamos, ya que tenemos conocimiento de que el Ayuntamiento lleva gastados 40.000 euros en abogados, según informó el alcalde contestando a una moción presentada por el concejal, Fernando Castaño, instando este a que los juicios privados no sean pagados con el dinero de todos los moralinos, y, por otro lado, nos resultaría muy complicado afrontar el coste de un proceso judicial dado que la Asociación se financia sólo con las aportaciones de los socios".