La Junta no cumple y pueblos con cámaras de incendios siguen sin wi-fi

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez de Quiñones, reconoció haber incumplido, durante cuatro años, el convenio con los ayuntamientos de Sanabria que cedieron suelo para instalar cámaras de vídeo vigilancia forestal a cambio de dotar de conexión a Internet estos pueblos. El procurador socialista, José Ignacio Martín Benito, preguntó al consejero cuántas veces se había reunido la comisión de seguimiento contemplada en el convenio de colaboración firmado entre la Junta, a través de la Fundación Patrimonio Natural, con los ayuntamientos. La interpelación se produjo en el transcurso del Pleno de las Cortes, celebrado este martes.

Esa comisión de seguimiento, que está pendiente de creación, tiene que estar integrada por el director general de Medio Natural, el alcalde del municipio, dos técnicos designados por cada una de las administraciones y un representante de la Fundación Patrimonio Natural.

Martín Benito señaló que este convenio se suscribió, en 2013, con los ayuntamientos de Puebla de Sanabria, Pías, Porto, Justel, Asturianos, Muelas de los Caballeros, Espadañedo, Trefacio, y Manzanal de Arriba. A tal efecto, los municipios cedieron terrenos por un periodo de 25 años, sin coste ni tasa, para el emplazamiento de un sistema de vigilancia de incendios forestales. A cambio la Junta se comprometió a dotar a los centros de gestión municipal de estos ayuntamientos de un acceso wi-fi a Internet.

"La comisión no solo, no se ha reunido, sino que tampoco se ha llegado a constituir" subrayó Martín Benito. En contestación a los reproches del PSOE, Suárez de Quiñones, reconoció el incumplimiento del convenio por parte de la Junta y se comprometió a que, antes de fin de año "se constituya esa comisión y se busquen las soluciones reales y las acometamos".

Tanto el Delegado de la Junta, en Zamora, como el Consejero han reconocido su incumplimiento. En el caso de Puebla de Sanabria, cuyo convenio se firmó el 13 de abril de 2017, el compromiso era "dotar de conexión a internet en los centros de gestión municipal del Ayuntamiento, tanto en la propia villa, como en los anejos de Ungilde, Robledo y Castellanos. Lo mismo se planteó para Trefacio y otros municipios.

Razones técnicas

Los ayuntamientos cumplieron el convenio cediendo los terrenos a la Junta de Castilla y León, pero "la Junta de Castilla y León no ha cumplido con los ayuntamientos" señaló Martín Benito, que además llegó a la conclusión de que "la Junta ha engañado a los ayuntamientos. ¿Qué confianza van a tener los ciudadanos del mundo rural en una administración que les engaña?".

No solo los ayuntamientos carecen de conexión, sino que el Centro del Lobo de Robledo no tiene cobertura digital, donde "la tecnología debe estar pendiente para el siglo XXII". Martín Benito recordó que "sin comunicaciones no hay desarrollo. Sin cobertura a internet no hay posibilidad de desarrollo en el mundo rural. Habrá que esperar al siglo XXII, pues, señor Consejero, pero me temo que ni usted ni yo ni los vecinos de Sanabria estaremos aquí para contarlo. Así que, "arreando, que es gerundio".

El Consejero argumentó razones técnicas para no haber extendido la cobertura, donde prevalece garantizar el control de las videocámaras de vigilancia forestal para prevención de incendios que dotar de comunicaciones a los pueblos. El proyecto ejecutado por la Fundación de Patrimonio Natural contemplaba, a cambio de la cesión de terreno, "dotar a través de la infraestructura de las propias cámaras de señal wi-fi a instalaciones municipales". Se ejecutó la instalación de las 16 ubicaciones de control. Los beneficios para los ayuntamientos el consejero no solo era que obtenían un wifi "sino fundamentalmente que los ayuntamientos obtenían un wi-fi, sino que obtenían un sistema que mejoraba mucho la lucha contra los incendios, y evitaba lo perjuicios que los incendios tienen para la población". En la comarca de Sanabria por esta medida y otras se han reducido considerablemente.

Cuando se efectuaron pruebas técnicas para aprovechar la red de telecomunicaciones de las cámaras y apoyar en esa red la wi-fi "la calidad de la señal, la capacidad de esa red no era adecuada para dar servicio a las dos finalidades. Se perjudicaba tanto el propio sistema de seguridad de las cámaras y su objetivo como la finalidad de la wi-fi en los ayuntamientos". La Junta evalúa soluciones con los operadores y un cambio de normativa que permita inversiones directas.