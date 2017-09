Una decena de ayuntamientos han cambiado el callejero franquista

Corrales del Vino, Tábara, Manzanal de Arriba, Asturianos, Cabañas de Sayago, Micereces de Tera, Burganes de Valverde, Bermillo de Sayago o Mayalde son algunos de los ayuntamientos zamoranos que han modificado la nomenclatura franquista de las calles por otros nombres. Así lo reconoce el grupo Compromís, que desde el Senado ha enviado el requerimiento a numerosos ayuntamientos para retirar las calles con distintivos franquistas en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

La recopilación la ha realizado el grupo político después de la polémica surgida con el alcalde de Rionegro del Puente, que cuando recibió la carta para modificar el nombre de la plaza y la calle de José Antonio, contestó que no se referían a Primo de Rivera, fundador de la Falange. Pese a que el regidor socialista, José Antonio Colino, ya ha anunciado que está tomado el acuerdo de cambiar los nombres, se ha mantenido en su postura de no relacionar la plaza de José Antonio con el líder falangista.

Incumplimiento

Compromís certifica que "otros alcaldes de la demarcación provincial han sido más respetuosos con la legalidad y otros municipios zamoranos han actuado con responsabilidad". En virtud del acuerdo de colaboración con Ciudadanos del Reino de León y la Plataforma por el Futuro de la Región Leonesa, Compromís envió desde el Senado requerimientos a decenas de ayuntamientos de León, Salamanca y Zamora con callejeros franquistas o simbología preconstitucional. Advierte la formación que "aquellos que no han contestado, o lo han hecho alegando que no han efectuado ningún cambio, se les va a reiterar la petición, y en caso de no cumplir la legalidad, serán llevados ante la Fiscalía".

Compromís lamenta que "sea un partido de implantación valenciana quien haya de hacer este trabajo ante la pasividad de otros; nosotros encantados de ayudar a los colectivos y entidades de este tipo, pero entendemos que 40 años después, no debería quedar el más mínimos rastro del franquismo que los partidos tradicionales tendrían que haber actuado".