El encuadre vacío

Desde hace tres veranos, la cámara de Juan Palacios deambula por Castilla y León topándose con distintos personajes que aparecen como accidentes geográficos de un paisaje tanto físico como mental. Cada uno representa un tema en esta especie de ensayo de campo y entre todos ellos conforman una película-mapa para navegar por el presente y el futuro del medio rural español.

Este es el punto de partida de "Meseta", el segundo largometraje de no ficción del joven ascendiente de Sitrama de Tera. Tras ser premiado en el Festival de Cine de San Sebastián gracias a su primera película, titulada "Pedaló", Juan Palacios regresa al escenario de su niñez para grabar una especie de "película cartográfica observacional", concebida como un "viaje sensorial y experimental" sobre la realidad de la España de interior.

Dos hermanas pequeñas de Sitrama de Tera y dos campesinos de Palencia son algunos de los personajes de la cinta. "Cada uno representa un tema en esta especie de ensayo de campo y entre todos ellos conforman una película-mapa para navegar por el presente y el futuro del medio rural español", ahonda el joven realizador. Así, mediante escenas y diálogos sin guion establecido, el largometraje aborda el éxodo rural y sus consecuencias, la brecha entre el campo y la ciudad o la fricción entre la globalización y un estilo de vida y cultura ancestrales. Una radiografía dibujada en sus localizaciones, la mayoría de ellas ubicadas en comarcas zamoranas como Aliste, La Carballeda, Tierra de Campos o Benavente y Los Valles. El film se encuentra aún en proceso de gestación pero Palacios calcula que su proyecto verá la luz el año próximo, tras finalizar el rodaje cuando concluya el periodo estival.

"Al final la película es una colección de escenas con diferentes personajes, no hay una historia obvia con un protagonista que va de principio a fin sino que son unas cuantas historias juntas que pertenecen a una misma realidad. Cuando lo cuento me parece que todo suena muy decadente pero no quiero hacer una película triste. Creo que en mi película también hay lugar para cosas cómicas, esperanzadoras y maravillosas", asegura.