Lumbreras mantiene que el futuro de la PAC dependerá de Francia, el "brexit" o los refugiados

¿Continuará habiendo dinero para financiar la PAC? "Mi opinión es que sí, con matices". El resultado de las elecciones en Francia y Alemania, el proceso de negociación del Brexit (la salida del Reino Unido de la Unión Europea) o la crisis de los refugiados son hechos que influirán en la financiación de la Política Agraria Común a partir de 2020.



Lo exponía ayer César Lumbreras, periodista experto en temas agropecuarios, durante la jornada informativa "Enclave agraria" organizada por la entidad bancaria EspañaDuero. Lumbreras expuso a los agricultores y ganaderos que acudieron a la charla la situación actual del proceso para volver a cambiar la PAC, el comienzo de las negociaciones y lo que considera como el "gran problema" de cara a toda la negociación, que es "la imagen que tiene el sector agroalimentario español y europeo de cara al exterior".



En opinión del periodista, para justificar la necesidad de financiación ante el conjunto de la sociedad "hace falta mejorar la imagen que tiene el conjunto de la actividad agroalimentaria".



César Lumbreras evitó pronunciamientos firmas sobre la nueva PAC porque "estamos en el inicio del inicio del proceso y cualquier afirmación que se haga está completamente fuera de lugar porque no tenemos todos los datos en la mano para saber qué va a suceder. En estos momentos lo que hay es una tormenta de ideas sobre los instrumentos que se deberían de utilizar para repartir el dinero que finalmente se fije par la PAC, pero hasta 2020 como mínimo no vamos a saber la cantidad que hay para financiarla. Cualquier cosa que se diga son cantos de sirena y es marear la perdiz" incidió.



Muchas de esas incertidumbres pueden aclararse con acontecimientos como el resultado de las elecciones presidenciales francesas, "porque no es lo mismo que gane Macron, que es un firme partidario de la Unión Europea y de construir una Europa federal a que saltase la sorpresa y ganase Le Pen, que lo que quiere es dinamitar la UE".



Sobre la permanente reivindicación de primar a lo que antes se llamaba el agricultor a título principal y hoy es agricultor activo, el periodista agrario precisó que ese debate "permanente" en Castilla y León "nunca ha estado presente en Bruselas. Hasta la última reforma, cuando lo comenzó a plantear España era un tema que no preocupaba para la PAC".



Precisó que la semana pasada, el Copa-Cogeca, que agrupa a las organizaciones agrarias y las cooperativas de la Unión Europea ha pedido que se concentre el dinero de las ayudas en los agricultores activos. "Si se va a continuar o no en esa línea es una de las grandes incógnitas que hay en el proceso de debate".



Por su parte, la directora territorial de EspañaDuero, Margarita Serna, apuntó sobre la organización de la jornada "Enclave agraria" que es "una muestra del apoyo" brindado por la entidad bancaria a la provincia de Zamora y al sector agroalimentario. El acto protagonizado por Lumbreras "va a trasladar de primera mano algunas novedades y a aclarar esa incertidumbres a quienes nos acompañan esta tarde", concluyó.