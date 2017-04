La Junta de Cofradías anima a los villalpandinos a participar en el II Concurso Fotográfico

La Junta Pro Semana Santa de Villalpando anima a los vecinos que han hecho fotos de las procesiones a participar en el II Concurso de Fotografía de la Pasión. En la primera edición cerca de 30 personas enviaron sus instantáneas y ganó la imagen de un cofrade del Cristo de la Pasión portando el estandarte de la cofradía. La imagen ganadora ilustró el cartel y los itinerarios de la Semana Santa de este año, sin embargo, dar este premio supone romper la costumbre de que las cinco cofradías se alternen para protagonizar los carteles, algo sobre lo que decidirán los representantes de las hermandades en el próximo mes de mayo. En teoría, en 2018 le toca ilustrar los pasquines a las Damas de La Soledad.



Lo que es seguro, es que el ganador del concurso se llevará una retribución económica de 125 euros, el segundo clasificado de 75 y el tercero de 50, y que la Junta pretende volver a exponer la mayoría de las imágenes, tal y como se ha hecho en 2017 en la sala de muestras del Ayuntamiento.



Respecto a la última Semana Santa, la Junta felicita a los cofrades y vecinos porque creen que "la gente ha sido más participativa que en 2016", en palabras de su presidente, José Andrés Castrillo, algo en lo que quizás haya influido que "el tiempo nos ha acompañado todos los días". Uno de los momentos en los que más se notó el crecimiento del público fue durante el encuentro del Domingo de Resurrección, en la Plaza Mayor, que pese a sus extensas dimensiones no se quedó grande para el acto que se celebraba por primera vez en el ágora principal de la villa. Sin embargo, la novedad provocó cierta confusión a la hora de abandonar la Plaza, pues no se había decidido si la Virgen debía de avanzar con el Cristo o cerrar la procesión acompañada de sus damas, algo que "el próximo año resolveremos con antelación para que no sea improvisado".



Por otro lado, el presidente considera que las procesiones han mejorado mucho gracias a las novedades introducidas en la banda de cornetas y tambores de la Vera Cruz, tal y como les transmitió a ellos mismos el Sábado de Pasión en el acto del pregón. Los músicos han aprendido recientemente nuevas marchas procesionales, además de contar con más instrumentos sufragados por la cofradía.



El punto amargo, por el contrario, se vivió el Domingo de Ramos por la escasa presencia de niños en la procesión de La Borriquita, "apenas unos 15", reconoce Castrillo. Aunque esta es la tónica general de los pasados años, en los últimos meses la Junta Pro Semana Santa había llevado a cabo una campaña de promoción e incluso trató de poner en marcha un sistema de intercambio de túnicas infantiles para animar a más niños a vestirse de hebreos.



En la agenda para 2018 la Junta Pro Semana Santa tiene volver a sacar a la calle los pasos de que ya no procesionan, como el Ecce Homo y la Oración en el Huerto de los Olivos, que han permanecido expuestos en la iglesia de San Nicolás. Las piezas están algo deterioradas y necesitarían una pequeña restauración antes de salir a la calle.