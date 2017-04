Las señales del desatino, erre que erre

La Junta de Castilla y León ha tratado de enmendar los "errores" de la señal turística colocada cerca de Granja de Moreruela para promocionar su famoso monasterio cisterciense, ya que no habían acertado ni el nombre ni en la distancia, tal y como indicaba este diario en su edición del 8 de abril. Sin embargo, los "remiendos" de la Administración autonómica no han hecho sino acrecentar la irritación provocada en el pueblo desde la aparición del misterioso y enorme cartel en la salida de la autovía A-66 que da acceso a la carretera N-630.

Al menos, los turistas que busquen los restos del famoso templo románico ya no se perderán, pues la exagerada cifra de 16 kilómetros ha desaparecido de la señal, o casi. El 1 ha sido pintado con una mancha de un morado notablemente más oscuro que el resto del panel, y los 6 kilómetros que ahora indica la señal se aproximan mucho más a la distancia real entre la autovía y el monumento, sin embargo, la técnica empleada no satisface a los granjeños, "es como si lo hubieran tachado con rotulador", comentan los vecinos, indignados. Lo mismo ha sucedido con el chirriante "la" de "monasterio de la Moreruela", un artículo que ni los más antiguos del lugar han oído nunca para referirse al monasterio, y que por eso ha desaparecido bajo otro oscuro tachón morado.

Sin embargo, los "desatinos" permanecen muy legibles en plena N-630 a apenas 2,5 kilómetros al norte de Granja, en el cruce con las carreteras que conducen a Villafáfila y al Puente Quintos. Allí plantaron otra señal turística en la que aparece el "monasterio de Moreruela" -aquí sí, bien nombrado-, pero indica una distancia de 16 kilómetros cuando el monumento está a menos de 7 de este lugar. Además, en la misma señal se invita al turista a tomar la carretera de Faramontanos de Tábara y Tábara para conocer la iglesia de Santa María, a solo 10 kilómetros. Nadie sabe a qué iglesia de Santa María se refiere.

A 10 kilómetros del cruce en esa dirección solo hay campo, la primera localidad que atraviesa la carretera, Faramontanos, se encuentra a 15 kilómetros y allí no hay ninguna iglesia dedicada a Santa María. Si la señal se refiriera a la famosa iglesia de Tábara donde se iluminó el Beato, erraría en la distancia, pues está a más de 20 kilómetros. En la localidad especulan con que la señal no corresponda a ese cruce, y quizás ni siquiera a la provincia de Zamora: "a lo mejor en otra parte de Castilla y León, donde haya una iglesia de Santa María, tienen una señal apuntando al monasterio de Moreruela", comenta el alcalde, Juan Carro, que no sale de su estupefacción ante tantos errores sufragados con dinero público. En los días previos a la Semana Santa, una empresa de Castilla-La Mancha instaló un buen número de señales turísticas por las que la Junta paga 585.145,50 euros.

Al margen del cúmulo de errores, en Granja de Moreruela tampoco olvidan que ellos demandaban la señalización del monasterio en la propia autovía A-66, por donde pasa la mayor parte del tráfico, y allí no se ha puesto ninguna.