El comedor social y dos pozos de sondeo de Pobladura, considerados en regla

Una de las acusaciones más graves se centraba en "gastos inexistentes por valor de 111.096,87 euros en la inexistente construcción de un Observatorio Astronómico en Mahíde", dejando claro la Fiscalía que "no se llegó a terminar el observatorio al no llegar fondos, por lo que no hay ilícito penal al haberse empleado los fondos efectivamente recibidos y no poderse terminar el observatorio por falta de fondos". Según el archivo de diligencias tampoco se "aprecian irregularidades penales" en la adquisición de un solar a un vecino de Pobladura de Aliste y, sobre la perforación en esta misma localidad de dos pozos de sondeo "comprobada la documentación aportada por el Ayuntamiento, se establece que la obra ha sido realizada correctamente y únicamente está a expensas de autorizaciones administrativas para su puesta en marcha".

La construcción del Comedor Social de la Tercera Edad en "La Era" de Mahíde fue otro de los hechos denunciados y ahora se constata que "No existen irregularidades en el procedimiento administrativo realizado para su construcción y únicamente falta el mobiliario y la conexión eléctrica". Sobre el cobro en los años 2009 y 2010 de tasas municipales "sin ordenanzas que las amparasen" se concluye que "Dichos hechos ya fueron objeto de denuncia en el momento de ser impuesta y se devolvió el dinero a los vecinos por lo que no hay conducta susceptible de ser perseguida penalmente". En lo referente, según los promotores de la denuncia, a la "compra desmesurada de jamones, embutidos y pago de comidas" según la Fiscalía "No se ha acreditado ilícito penal en el hecho de la compra, habiendo sido entregados a los empleados del Ayuntamientos y personal del mismo".