Ciudadanos velará por que la Junta construya la carretera de Porto en 2017

El grupo de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León velará por que en 2017 la Junta destine los 2,5 millones de euros comprometidos a la carretera de Porto, "porque ha sido un compromiso del Partido Popular con nosotros y con el resto de la cámara, que lo aprobó por unanimidad". Así lo anunciaba ayer en Zamora su procurador por Salamanca, David Castaño, que participaba en un encuentro de los cargos públicos del partido naranja en la provincia con motivo de la Navidad.

Por otro lado, en el próximo Pleno la formación liberal presentará una Proposición No de Ley sobre la bioenergía "para apostar firmemente por el bioetanol", adelantó Castaño. La iniciativa responde al fin de las cuotas de la remolacha en 2017, situación ante la que Ciudadanos apuesta por la multifuncionalidad: "no solo hay que competir con el azúcar, cuando se puede competir también con bioetanol y haciendo piensos muy protéicos a la vez". El procurador defendió su firme apoyo "a un modelo de patente zamorana", en alusión al proyecto de Vicente Merino para montar, con ayuda del sector público, una biorrefinería en Barcial del Barco que fabrique metanol a partir de molturación de remolacha. "Si en vez de Vicente Merino se llamara, por ejemplo, John Smith y viniera de Reino Unido, a lo mejor la Junta le ayudaba, me parece que hay una falta de cariño total para nuestros jóvenes valores", aseveró. Por eso Ciudadanos defenderá esta industria, junto con otras, como la salvación del sector remolachero en la Comunidad. "Hemos perdido un montón de hectáreas con la reducción de la cuota, sabemos que la remolacha de mejor calidad está en Castilla y León, ¿qué más les hace falta por mostrar para que apuesten por un modelo nuevo?", se preguntaba el parlamentario regional

En cuanto a la incidencia de este producto en el canal alimentario, Castaño subrayó que "no existe o es mínima", pero la Comisión Europea "mete todo en el mismo saco, la remolacha con el aceite de palma y otros productos", por lo que se necesita instar a Bruselas "para que saque de ese saco a la industria del bioetanol y la remolacha".

Respecto a otros sector clave en la provincia de Zamora, como el vitivinícola, la formación naranja cree que la Junta de Castilla y León debe "apoyar e invertir en exportación, que es donde de verdad el vino de Toro puede tener una gran salida".

Asimismo, la formación liberal propondrá medidas para apoyar el avance del cooperativismo en la región, con el objetivo de que más empresas como Cobadú o Gaza actúen como motor del sector agrícola y agroalimentario en la región.

Por último, Ciudadanos presentará próximamente en las Cortes una Proposición No de Ley sobre la pesca, "relacionándola con el turismo, algo que le puede venir muy bien a toda Castilla y León y especialmente a Zamora", explicó escuetamente el procurador Castaño.