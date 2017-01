Pocek aportará experiencia, talento y carácter a Zamarat

Talento, juventud y experiencia. Esos son tres de los aspectos que Ana Pocek aportará al Quesos El Pastor en esta segunda vuelta de competición, sin olvidar el carácter de la montenegrina que llega al club naranja en sustitución de Chanel Mokango. La jugadora, que fue presentada ayer de forma oficial, cuenta con un amplio palmarés a pesar de tener solo 23 años y es que ha jugado en numerosas ligas europeas como la de Italia, Turquía, Israel, Francia, Chipre o Egipto, para llegar ahora a la española de la que tiene buenas referencias y en la que quiere darse a conocer. Pocek, que juega de ala-pivot con mucha presencia en la pintura, ya ha rubricado sus primeras sesiones de trabajo con sus nuevas compañeras, y las primeras sensaciones son positivas. "Es un equipo con carácter y espero aportar mi granito de arena", indicó la nueva naranja que huye del rol de líder y debutará, si nada lo impide, mañana ante Gran Canaria (18.00 horas, Ángel Nieto) como también lo harán los otros dos fichajes, Nina Bogicevic y Katerina Bartonova.

Sin embargo no todo son buenas noticias en el seno del CD Zamarat y es que, una vez más, Lucas Fernández no podrá contar con todos sus efectivos para un encuentro muy importante ante el colista, en el que no pueden fallar.

El entrenador explicó ayer la situación de tres de sus jugadores que han tenido, y tienen, problemas para salir de sus respectivos países. Así, ayer a última hora se esperaba la llegada de Starr, que sí podrá estar con el equipo, mientras que Richards no estará en Zamora hasta finales de la próxima semana, y Uchendu, aún en periodo de recuperación, no podrá regresar hasta superar la mitad de mes de enero. Con este panorama, el equipo tratará de estrenar 2017 con una irrenunciable victoria.