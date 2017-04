La Junta niega que se haya maquillado la lista de espera del Hospital de Burgos

La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta , Milagros Marcos, aseguró ayer que no se han manipulado ni escondido los datos de la lista de espera del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y que el documento filtrado en el que se planteaba "maquillarlas" solo era una propuesta de trabajo presentada a la Subcomisión de Programación Qurúrgica del centro que no se ajustaba a la normativa de la Consejería de Sanidad, que se corrigió y que no tuvo ninguna repercusión. Marcos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, reclamó a Izquierda Unida responsabilidad política y rechazó que este documento sea utilizado en sede parlamentaria para la "batalla política", a la vez que pidió respeto para los profesionales. Por su parte, el procurador de IU-Equo en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, exigió ayer en la capital burgalesa la dimisión del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, por el documento interno sobre la gestión de las listas de espera en el Complejo Asistencial de Burgos, ya que considera "insuficiente" la producida de la responsable del área quirúrgica del Hospital Universitario de Burgos.



Por último, la subcomisión de quirófanos del Hospital Universitario de Burgos firmaron conjuntamente un comunicado en el que aseguran que "no se han escondido ni manipulado datos" y que la lista de espera quirúrgica "es responsabilidad y se gestiona desde cada servicio quirúrgico de forma soberana".