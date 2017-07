El Ayuntamiento sobre los cortes programados: "Hemos trasladado todas las quejas a Iberdrola"

El Ayuntamiento de Benavente se ha visto obligado a salir al paso de los cortes programados por Iberdrola en la ciudad y tras dos días de contactos con la compañía eléctrica en los que ha transmitido todas las quejas recibidas ha precisado que la empresa mantiene que no puede llevar a cabo los cambios previstos en otros horarios.

"Desde el día de ayer el Ayuntamiento ha estado en conversaciones con la empresa eléctrica Iberdrola para darle traslado de las quejas vecinales, así como tener conocimiento de las actuaciones a desarrollar en la ciudad en el día de mañana y en las próximas fechas, con el fin de proporcionar la máxima información a los benaventanos", ha precisado el equipo de Gobierno en una nota de prensa.

Para dar la máxima información a la ciudadanía, la compañía eléctrica Iberdrola, "nos ha remitido una documentación con el fin de explicar las actuaciones que se van a realizar y las razones y justificaciones de las mismas, cuya copia se hace pública para el conocimiento general de los benaventanos".

Según el Ayuntamiento, el presidente de la CEOE Benavente, José Manuel Ramos, se puso en contacto durante el día de ayer con el Ayuntamiento de Benavente" para manifestar las quejas del sector empresarial de la ciudad afectado por los cortes en la zona centro. Dichas quejas han sido trasladadas a la empresa eléctrica Iberdrola, a fin de que fueran tenidas en cuenta a la hora de desarrollar su programa de actividades de reparación y sustitución de equipos eléctricos".

La versión de la compañía al Ayuntamiento es la siguiente: "La empresa eléctrica manifiesta que las operaciones a realizar no pueden llevarse a cabo en otro horario, y de forma específica en horario nocturno, por el peligro inherente para la seguridad ciudadana o pública que conllevaría dejar sin suministro eléctrico a establecimientos mercantiles, viviendas y vía pública"

El comunicado del equipo de Gobierno indica que la empresa eléctrica ha explicado que las actuaciones que se van a desarrollar en el día de mañana tienen el carácter de urgentes puesto que el Centro de Transformación afectado y la red de la zona sobre la que se va a actuar corren peligro de avería para el caso de que no se realice una actuación inmediata, "lo que podría originar graves daños en el sistema eléctrico y de suministro de la zona que implicarían graves daños y perjuicios en los usuarios y vecinos de la zona".

La empresa ha expresado al Consitorio su intención e interés de que los cortes programados se prolonguen durante el menor tiempo posible, y espera que las labores de mantenimiento, conservación y mejora de la red se puedan desarrollar en un menor tiempo del previsto inicialmente. "Asimismo, nos transmite sus disculpas por las molestias generadas a los usuarios", agrega.

El Ayuntamiento también aclara que las actuaciones a desarrollar por Iberdrola no precisan de autorización o licencia municipal alguna por parte del Ayuntamiento de Benavente, "puesto que las actuaciones proyectadas no lo exigen al no realizarse obra alguna en la vía pública y afectar las labores de trabajo a los contadores particulares de las viviendas, así como a las instalaciones o centros de transformación de la compañía eléctrica. Por tanto, el Ayuntamiento de Benavente, carece de competencia alguna para impedir, dirigir o imponer la forma y manera de proceder a una empresa privada que va a realizar labores de mantenimiento, conservación y mejora de sus redes e infraestructuras".

Entretanto el malestar en el comercio del sector afectado mañana por el corte sigue creciendo. Algunos comerciantes se han visto obligados para poder abrir al público sus negocios contratar generadores eléctricos.