La cigüeña seguirá trayendo a los niños

La lucha de Benavente y comarca a finales de los años noventa por disponer de un modelo sanitario, acorde a las necesidades de una población de más de 20.000 habitantes, obtuvo un éxito parcial al conseguir que la Junta accediese a remodelar el antiguo Hospital Comarcal y a poner en marcha un nuevo Centro de Especialidades.

Este éxito inicial del movimiento popular al conseguir parte de sus demandas, no ha tenido su continuidad a lo largo de los últimos años ya que la clase política gobernante en la ciudad no ha conseguido que las autoridades sanitarias de la Junta potenciasen un hospital autónomo a pleno rendimiento y un Centro de Especialidades que cubriesen la totalidad de las necesidades de los ciudadanos.

"El Hospital de Benavente funcionará a pleno rendimiento a partir de esta semana". Así lo confirmó a finales de enero de 2015 el delegado territorial de la Junta en Zamora, que insistió que en poco más de una semana "entre hoy, mañana y pasado, el centro ofrecerá ya todos los servicios previstos".

Todo eso no era más que humo ya que las reivindicaciones de los vecinos solicitando urgencias pediátricas, atención especializada y un hospital a pleno rendimiento siguen sin tener visos de una solución a corto plazo, y más ahora que el Consejero de Sanidad lo ha dejado muy, pero que muy clarito, que no va a gastar un euro de más en las demandas sanitarias de los benaventanos.

A esto hay que añadir las "buenas palabras" del Consejero de la Presidencia sobre el encaje de nuestra ciudad y comarca en su Ordenación del Territorio y en el mantenimiento de los servicios básicos ¿Cuál es el sentido que le quiere dar al Área Funcional estable de Benavente, si la sanidad la aleja hacia Zamora, si la biorrefinería de Barcial sigue sin ser una realidad, si Kronospan se nos va, y aquí no viene nadie a invertir un solo euro?

Me gustaría creer al incombustible Consejero de la Presidencia, pero las palabras de su colega de Gabinete me hacen dudar. La centralización de los servicios sanitarios en Zamora no favorece el asentamiento de la población en un mundo rural cada vez más envejecido, que necesita imperiosamente tener la sanidad en el entorno más próximo.

En Benavente, mientras tanto, el equipo de Gobierno al descubrir, como si esto fuera nuevo, que la sanidad seguirá siendo de tercera división, el poli malo, Izquierda Unida, pide que se declare al Consejero de Sanidad "persona non grata". Esta enaltecedora y brillante idea, propia de quien no mueve un músculo para hacer algo más provechoso se quedaría en eso, en un título más en el despacho del Consejero y nuestros enfermos seguirán haciendo kilómetros para gestionar como puedan, su salud.

El poli bueno, el PSOE más sensato, piensa que eso es excesivo y pide a los ciudadanos "quejarse". Sinceramente, o a este equipo de Gobierno se le han acabado las ideas, o es que no da más de sí.

Si desconocen la situación de la sanidad en su propia ciudad les ruego que pidan informes al Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora o a sus propios afiliados, que estoy seguro les darán un detalle exhaustivo de la situación. Si queremos que Benavente sea atractiva a los inversores y no siga perdiendo población, no malgasten más el tiempo acumulando más y más quejas y solucionen de una vez por todas el tema sanitario.

El equipo de Gobierno es el que debe resolver los problemas y los ciudadanos manifestar las quejas a sus gobernantes. ¡Qué cómodo suena que un gobernante diga a sus ciudadanos "quéjense"! Si no son capaces de detectar y resolver este problema tan acuciante y manido como es la sanidad en Benavente y comarca, replantéense su puesto en el gobierno de la ciudad.

Aunque ya se que estoy fuera de plazo pido otra vez a SS. MM. los Reyes Magos, que la fórmula que decía tener el PP benaventano para crear 1.200 puestos de trabajo en cuatro años se la pase a este equipo de Gobierno, que hasta ahora en cuanto a la creación de empleo anda un poco escasito. Es de buenos vecinos colaborar con el bien común.

Y mientras, el PP Benaventano ni siquiera "fun, fun fun", ¡quizá es que no viven aquí!