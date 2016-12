IU propone declarar "persona non grata" al consejero de Sanidad si no dimite

Izquierda Unida se sumó ayer a la cadena de peticiones de dimisión del consejero de Sanidad Antonio María Sáez por negarse a abrir la primera planta del Hospital de Benavente por razones económicas, y dio un paso más proponiendo declarar "persona non grata" a Sáez si se mantiene en el cargo.

IU califica de nefastas declaraciones del consejero de Sanidad "esgrimiendo y argumentando peregrinamente razones económicas para no abrir la primera planta del Hospital de Benavente, porque hay camas libres en el Hospital Virgen de la Concha" e incluso "razones facultativas como motivo de los traslados de enfermos a Zamora capital",

IU ha reprobado " la desfachatez y desvergüenza mostrada sin rubor alguno del consejero hacia Benavente y los benaventanos" y ha recordado que Sáez "ostentó el cargo de Director General de Salud Pública y Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León entre 1999 y 2003, años en los que precisamente germinó y nació la Plataforma Mesa Pro-Hospital y del que ya entonces durante su gestión, tuvieron que escuchar otros argumentos tan peregrinos como los de ahora"

Para Izquierda Unida, es "una vergüenza y un contrasentido" que la Junta de Castilla y León invirtiese tanto dinero público en reformar el hospital Comarcal de Benavente "para que ahora permanezca infrautilizado y al 50% de su capacidad". "Algo -agrega- que además desmerece y adultera el mensaje que la Junta transmitió a los vecinos de Benavente y comarca para negarse a construir un nuevo hospital".

La formación política recuerda que la Junta defendió que con la reforma del hospital y el Centro de Especialidades se daría respuesta sanitaria a las necesidades y demandas de los habitantes de la comarca y se evitarían cientos o miles de desplazamientos innecesarios a Zamora "Pues bien, años después los habitantes de Benavente y comarca constatamos la triste realidad: un centro de especialidades sin la cartera de especialistas prometida, con especialistas que acuden cada cierto tiempo o turnándose o sustituidos por otro y que en última instancia remiten a los usuarios a Zamora. Y un hospital, reformado y como nuevo edificio, pero infrautilizado y con la mitad de las camas disponibles activas ¡Porque hay más camas libres en Zamora! En conclusión, que los paganos de los recortes siempre son los ciudadanos", argumenta.

Para Izquierda Unida, la única respuesta que da conejero para optimizar los recursos sanitarios o no tenerlos sin utilizar es que los paguen los ciudadanos. "El ahorro y economía que esgrimirá de su gestión, en este caso, es a costa de los benaventanos costeándose los desplazamientos innecesarios e incluso, poniendo en riesgo la vida en la carretera! ¿Para esto se reformó y se invirtieron millones en el Hospital Comarcal? ¿Es esta la sanidad pública de calidad para todos los castellanoleoneses por igual?", se pregunta.

IU se suma a la reivindicación y petición de dimisión del Movimiento por la Defensa de la Sanidad ya a la calificación de "enemigo de la sanidad rural por anteponer el optimizar los recursos de los centros sanitarios urbanos discriminando a los pobladores del mundo rural y tratándolos como ciudadanos de segunda clase.

Con estos antecedentes "y en el caso que el señor consejero no dimita, que Benavente y la comarca declaren su presencia institucional no deseada, lo que comúnmente se califica de "persona non grata"", propone concluyendo.