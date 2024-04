Edificio apuntalado y riesgo para los peatones en la principal calle de San Lázaro en Zamora

Es una de las calles principales y más transitadas del barrio de San Lázaro de Zamora y pese a ello, el riesgo para los peatones persiste desde hace ya más de un mes, según ha denunciado el partido Ahora Decide, que ha pedido al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto. Se trata del inmueble situado a la altura del número 15 de la calle Obispo Nieto, donde existe una antigua nave que ha tenido que ser apuntalada para evitar su desplome. La situación se agrava porque ese inmueble sobresale de la línea del resto de las edificaciones, por lo que ya provocaba antes un estrechamiento de la acera y ahora, al haber sido apuntalado y acordonada la zona, la situación ha empeorado porque el espacio peatonal ha quedado inutilizado y los peatones deben circular por el asfalto en vez de hacerlo por la acera.

Edificio apuntalado, con la acera invadida, en San Lázaro. / Cedida

Ahora Decide recuerda que el planeamiento urbanístico plantea la obligatoriedad del retranqueo de esta nave para que se respete la línea de fachada, equiparándose con la del resto de la calle. Sin embargo, no solo no se ha llevado a cabo sino que ahora debido al peligro de derrumbe los viandantes deben bajar a la calzada de vehículos y transitar en ese tramo por el espacio reservado antes para plazas de aparcamiento. Además, no existe ningún tipo de rebaje, con el consiguiente peligro para las personas con movilidad reducida. Por ello la formación porvincial ha lamentado que no se de una solución al problema ya que son "un gran número de personas mayores" las que utilizan esta acera con andadores o con carros de la compra y tienen "grandes dificultades para descender hacia la calzada o subir el bordillo".

La situación se prolonga desde hace más de un mes, por lo que Ahora Decide ha pedido al Ayuntamiento de Zamora que se de "la máxima prioridad" a la solución del problema, que afecta a los vecinos de la zona en su día a día, "viendo como pasa el tiempo sin que nada se haga para solucionar el problema de forma definitiva", ha lamentado la formación.

