¿Tendrá que esperar la estación de autobuses de Zamora a un alcalde del PP para su reforma?

Este pasado lunes la Junta de Castilla y León anunció la inversión de unos 4,5 millones de euros para “dignificar” la estación de autobuses de Valladolid mediante una “remodelación”, “modernización” y “digitalización” que se llevará a cabo de forma “ultrarrápida”. Por contra, la estación de autobuses de Zamora sigue agonizando con goteras y locales vacíos y así lo criticó ayer la cuenta de X (Twitter) @MemesZamora.

Este martes, Francisco Igea recogió el guante y expuso el reproche ante los parlamentarios del PP: "Para darle la oportunidad al Partido Popular de aprobar enmiendas que no sean de León, voy a presentar la solicitud de que se vote por separado dos enmiendas, una de ellas para la estación de autobuses de Zamora", exponía.

Con retranca tras el anuncio del presidente Alfonso Fernández Mañueco y el alcalde zamorano de Valladolid Jesús Julio Carnero, el procurador del Grupo Mixto expresaba su deseo de que no hubiera que esperar a que el Ayuntamiento de Zamora esté gobernada por el PP para que la Junta de Castilla y León reforme la terminal. "Que digo yo señores del Partido Popular que no habrá que esperar a que haya un alcalde del Partido Popular en Zamora para hacer las obras en la estación", comentaba. "O sí", le respondían.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, firman un protocolo de colaboración en materia de infraestructuras. / ICAL

"Oye, no nos vaya a pasar como en Valladolid", reprendía. A su juicio, el cambio de signo político en la Casa de las Panaderas "no tiene pinta de que vaya a suceder en breve" asegurando que "igual se les cae la estación antes de que vuelva un alcalde del Partido Popular en Zamora".

Pullas políticas aparte, Igea defendía la utilidad de una reforma de la estación de autobuses de Zamora: "Creo que es de una justicia elemental y no me gustaría que me sacaran en Memes Zamora defendiendo otra cosa", concluía.