Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: Javier Hurtado defiende el bagaje profesional de los toreros del pasado

Con una contundente afirmación responde Javier Hurtado, periodista y crítico taurino, a la pregunta "En el toreo, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor?", sobra la que se habló en la primera jornada de la Semana Taurina, organizada por el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. "Aunque ahora algunos se cansan de decir que el toro actual es más bravo y que se torea mejor que nunca, yo lo pongo en entredicho. Desde la experiencia que me dan los años y lo mucho que he vivido, mejor que este toreo actual que se aprende en las escuelas es el de aquellos que aprendían a base de golpes, pasando calamidades y floreciendo después en toreros, algunos de gran éxito", considera.

Y es que para este colaborador del mítico programa taurino Tendido Cero, "los toreros de antes, que aprendían solos, lo hacían mucho más y mejor, tenían más conocimiento de las reses y del comportamiento del ganado, eran capaces de lidiar más encastes y tenían más variedad en la interpretación de los lances", describe. "Para los aficionados de más edad, los que vimos a los toreros de los sesenta y setenta, disfrutamos de una gran época y éramos más conocedores del toreo, como también lo eran los propios toreros y los ganaderos", añade.

Pero, como en todo, hay excepciones y para este periodista es, sin duda, Morante de la Puebla. "Es un torero que siempre sorprende en la plaza de toros, no se sabe por dónde va a salir y por eso le sigue tanta gente", argumenta. Esa singularidad surge de que el sevillano "bebe de fuentes pasadas, interpreta el toreo más clásico, es más artístico y valeroso que otros colegas suyos contemporáneos, con un libreto interpretativo que, ya de entrada, es diferente, porque ahora casi todos se copian y no tienen originalidad", valora.

De esta figura sí que sabe Carmen Toro, la compañera que estaba con Hurtado en la mesa redonda del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, miembro de esa nueva generación de aficionados, quien reconoce que, por edad, no ha podido disfrutar de figuras y faenas míticas del toreo español, "pero considero que los toreros de ahora están más preparados que nunca, con escuelas y entrenadores, como auténticos deportivas de élite", compara, admitiendo que quizá se peque en la actualidad de triunfalismo. "Antes era más complicado que en la plaza le dieran a un torero la oreja, pero si ahora no se hace, se crean muchas polémicas, incluso en redes sociales", pone como ejemplo, argumentando que esto puede ser debido a que el público actual "no es tan entendido, lo que puede influir".

Precisamente, sobre los aficionados actuales también se posicionó Hurtado, distinguiendo entre el público del mundo rural y el de la ciudad. "En la zona rural siguen aficionándose a los toros desde pequeños, porque en el pueblo todavía hay un contacto directo con la naturaleza y en las fiestas patronales, en la mayoría de los pueblos con tradición taurina, se sigue celebrando algún festejo, aunque sea humilde", considera.

Con respecto al aficionado de ciudad, es más complicado de encontrar "porque no tiene ese contacto desde pequeño y todo lo que ve es a través de la televisión o incluso Internet", señala, pero apunta que estas nuevas generaciones de aficionados han surgido a raíz de los ataques "virulentos" de los antitaurinos "recalcitrantes que atacaron de manera casi inhumana y desalmada cuando falleció algún torero en la plaza, como le ocurrió a Víctor Barrio. Esos ataques en redes sociales pudo despertar algún interés cuando vieron que esta gente lo que quería era prohibir la fiesta de los toros. Me refiero a que todo lo prohibido atrae siempre, como ocurrió con la ley seca en Estados Unidos, que aumentó la venta de alcohol", compara.

Así que la reacción ha sido comprobar por ellos mismos qué sucede en la plaza. "Algunos solo van una vez y otros se vuelven aficionados, así que este nuevo interés por la tauromaquia y figuras como Roca Rey hacen que la fiesta siga muy viva", agradece.

Carlos Zúñiga, empresario de la plaza de toros de Zamora, será uno de los protagonistas de la mesa redonda del jueves, sobre "La empresa y la plaza de toros de Zamora". Este diario publicó por error una foto de Carlos Zúñiga padre, que no tiene nada que ver con el empresario que gestiona la plaza zamorana, Carlos Zúñiga.

Junto al empresario participa el veterinario Rafael Diego Serrano. Zúñiga cierra esta Semana Taurina organizada por el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, bajo la dirección de Celedonio Pérez, ex redactor jefe del periódico. En la jornada de hoy, con una mesa redonda sobre "La liturgia de la fiesta", participarán Pablo Saugar, "Pirri", apoderado; Juan José Carbajo, sacerdote, el torero zamorano Alberto Durán y el picador de toros Pedro Iturralde. Para este miércoles, también en el paraninfo del Colegio Universitario, se contará con la presencia del sastre de toreros Justo Algaba y del portavoz en Castilla y León de la Asociación Internacional de Tauromaquia Francisco Pérez.