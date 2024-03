La viuda de Ricardo Flecha rechaza el Barandales de Honor a título póstumo

La viuda de Ricardo Flecha rechaza el premio Barandales de Honor a títulos póstumo que acordó el consejo rector de la Junta pro Semana Santa de Zamora el pasado 19 de febrero.

La mujer del artista explica que semanas antes de la designación, desde la Junta pro Semana Santa un presidente cercano a Isabel García le comunicó que iban a proponer el nombre de Ricardo Flecha para el premio y entonces "le trasladé ya mi rechazo absoluto y de hecho, les pedí que votaran en contra porque lo veía algo ilógico". Pese a ello "siguieron adelante sin respetar la voluntad de la viuda".

A mayores, la presidenta de la Junta por Semana Santa de Zamora, Isabel García Prieto, la llamó para comunicarle la decisión final de entregarle a Ricardo el premio, momento en el que "le expliqué nuevamente mi rechazo absoluto" y le comunicó que "no lo voy a ir a recoger".

Recogida

La mujer del artista tiene muy claro que ni ella ni su hijo recogerán el Domingo de Ramos la estatuilla en el Teatro Ramos Carrión y agrega que "le he pedido a la familia que no lo vayan a recoger". "El premio es una hipocresía y demuestra muy poca vergüenza", comenta muy molesta. Arribas sostiene que "es una puñalada que le pegan a Ricardo por la espalda y luego me han dado a mí".

Gertrudis Arribas Valle opina que la designación a título póstumo "tenía que estar prohibida". "No tiene sentido entregárselo ahora cuando el premio lleva 38 años" y a renglón seguido reflexiona que "no han tenido tiempo suficiente antes con todo lo que ha hecho él por la Semana Santa de Zamora".

Esta mujer, muy discreta que siempre ha estado en un segundo plano, ha dado el paso de mostrar públicamente su enfado y su indignación "porque no se respeta la voluntad de la viuda" y señala de manera taxativa que "no me respetan porque soy una mujer".

Doble Barandales

Respecto a la concesión ex aequo con Trini Roncero, la encargada del desaparecido Museo de Semana Santa de Zamora durante más de 40 años. "No tengo nada en contra de ella, pero ella trabajó allí, cobraba, y los han puesto a los dos a la misma altura".

Implicación en la Semana Santa

Gertrudis Arribas Valle alude a que Ricardo Flecha Barrio estaba siempre disponible para explicar el Museo de Semana Santa a visitantes importantes o para dar conferencias sobre la Pasión.

Hombre semanasantero hasta la médula, perteneció a prácticamente a todas las cofradías de Pasión de la ciudad. Fue pregonero de la Semana Santa en Zamora en 2015 y efectuó el cartel anunciador en 2022. Se implicó como directivo en la Real Cofradía del Santo Entierro, a la que estaba vinculado por su familia, y donde desfila el único grupo escultórico que realizó para Zamora, San Juan y Nuestra Señora, que no estuvo exento de polémica.

Junta directiva de la Junta pro Semana Santa y el reprsentante del Obispado en el último consejo rector / Ana Burrieza

También fue asesor artístico de varias cofradías entre ellas Jesús Nazareno. Su impronta artística está presente prácticamente en todos los desfiles de la ciudad, desde Jesús Nazareno, donde hizo el suelo de La Caída, crucificados en Buena Muerte, Vía Crucis o Siete Palabras sin olvidar las Capas, donde renovó el calvario, las muchas obras que procesionan en el Espíritu Santo que salieron de sus manos o el Yacente que regaló a Nuestra Madre que está al culto en su capilla en San Vicente.

Respecto a los homenajes, como el que le tributará Luz y Vida en su desfile al pasar delante de la escultura de barandales, la viuda es consciente "de que habrá muchos".