Quejas por la política de multas en la Ciudad Deportiva: "'¿Por la noche sí?"

Después de conocer la multa de 80 euros a una ciudada por cruzar fuera del paso de peatones, la Policía Municipal de Zamora suma una nueva queja por su política de sanciones. Los vecinos de la zona de Avenida Obispo Acuña critican la política de multas de la Policía Municipal de Zamora en horario nocturno.

Al parecer, los residentes están hartos del caos circulatorio que se vive cada tarde en los aledaños de la Ciudad Deportiva, cuando las familas acercan o recogen a sus hijos para los entrenamientos de las distintas disciplinas deportivas que se imparten en el espacio. "Por la tarde la calle es intransitable, con un montón de coches aparcados en doble fila", expresan. En este punto, recuerdan que en varias ocasiones han recurrido, sin éxito, a la Policía Municipal de Zamora para pedir su intervención.

Acceso por el parking junto a la Sindical

De igual modo, también plantean a modo de solución la apertura del recinto de la Ciudad Deportiva por la puerta situada en el gran aparcamiento junto al río y la piscina Sindical. "Que habiliten esa entrada para que puedan acceder por ahí, el parking es enorme", argumentan.

Además, de forma paralela al "caso omiso" de sus quejas y soluciones, los vecinos se quejan de las multas que agentes de la Policía Municipal de Zamora han interpuesto a coches estacionados por la noche en la zona reservada para coches autorizados así como en las plazas de recarga de vehículos eléctricos, hechos sancionables. "¿Por qué no multáis por la tarde y sí por la noche cuando esos coches no molestan a nadie? Son de vecinos que dejan el coche ahí por la noche, a las seis de la mañana se van a trabajar y no molestan", insisten.

En este sentido, los vecinos también proponen trasladar las plazas de recarga para vehículos eléctricos al gran parking junto al río por dos motivos: por un lado, para ganar plazas de aparcamiento y, por otro, porque el uso de las plazas por parte de vehículos eléctricos es "escasa o inexistente", según sus palabras.