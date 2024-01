GALERÍA | El solar del Museo de Semana Santa de Zamora, abandonado y con el vallado abierto Carlos Gil Andrés Actualizado: 18/01/2024 18:21 Ver galería > Después de varios meses sin actividad, las obras del solar del Museo de Semana Santa presentan una situación de abandono total, no solo por la ausencia de labor ninguna, sino porque el vallado no cumple ahora mismo las mínimas condiciones de seguridad. El solar lleva días con las vallas abiertas tanto por la entrada de Santa María La Nueva como por el Motín de la Trucha, lo que permite el acceso libre al interior de la obra. No obstante no es recomendable andar ahora mismo por el solar, ya que existen zanjas abiertas, tanto las realizadas para descubrir la atarjea que atraviesa el terreno como la de los restos de edificaciones descubiertas durante la excavación arqueológica. Está pendiente tanto el derribo del edificio que resta por tirar, que es el de las oficinas de la Junta pro Semana Santa, que se tiene que hacer prácticamente a mano por los problemas con la propiedad colindante, como la nueva licitación de las obras, con el fin de encontrar una empresa que continúe con la construcción del nuevo Museo.

