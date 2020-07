"Incentivar el comercio, ayudar al pequeño empresario, que no puede luchar contra grandes franquicias y, al mismo tiempo, dinamizar la ciudad". Es el objetivo del reto "Dinamicemos Zamora", tal como relata Elena Gil, una de las administradoras del colectivo Zamora-Roc, encargado de su puesta en marcha. El equipo cuenta con distintos artistas de la ciudad que exponen rocas pintadas por ellos en algunos establecimientos.

Antes de la pandemia del coronavirus, el grupo había creado un juego reglado, consistente en "ir a buscar piedras para después pintarlas y esconderlas en diferentes lugares de la ciudad", recuerda Gil. Quienes las encontraban, tenían la posibilidad de "enamorarse de la piedra, es decir, quedarse con ella, con el permiso de su autor o autora", añade. Fundamentalmente, el objetivo era "pasar tiempo con la familia y amigos, salir a pasear, alejar a los niños de las tabletas y de los móviles, y de una forma totalmente altruista, hacer feliz a alguien compartiendo una piedra pintada con muchísima ilusión".

El juego, ya existente en otros países como Inglaterra o Alemania, llegó a la capital procedente de Badajoz, ciudad natal de Elena Gil. Allí, otro de los administradores del grupo, Rubén del Pozo, lo había puesto en marcha. Gil se enteró gracias a la prensa y, encandilada con la propuesta, no dudó en traerla a Zamora, donde podía tener grandes posibilidades. Así fue como del Pozo se encargó de crear el grupo y sus normas, mientras que ella tenía la tarea de "difundirlo, moderarlo y, posteriormente, administrarlo junto a él", cuenta.

En estos comienzos, eran tres las personas que conformaban el colectivo, pero en poco tiempo llegaron a ser 3000. Sin embargo, la llegada de la pandemia llevó a la suspensión de la actividad. Durante el confinamiento, algunos miembros del equipo continuaron pintando rocas y Elena Gil se encargó de homenajear "a todos esos héroes sin capa: médicos, enfermeros, limpiadores, maestros, etc., y pintamos piedras relacionadas con dichas profesiones", señala. A Gil no le faltaron las ideas, y también planteó crear pinturas en rocas en relación con la Semana Santa o el Día del Libro. Los artistas compartían entre ellos las imágenes de sus creaciones, "pero ya no era lo mismo, faltaba la verdadera esencia del juego, que era sacar las piedras a la calle", agrega.

Ese fue el nacimiento del reto "Dinamicemos Zamora", ya que "el juego tal y como lo conocíamos era inviable y seguirá siéndolo mientras permanezca el virus", apunta Gil. La artista se puso, así, en contacto con Vânia Nancabu, administradora del grupo de Facebook "Somos Zamora, ayudemos a Zamora y a los zamoranos", quien quedó encantada con la idea de mostrar este particular arte en los escaparates de los locales zamoranos, y ambas comenzaron a difundirlo en redes sociales, para poder "sacar de nuevo las rocas a la calle de una forma segura, pero siempre manteniendo la esencia del juego: el altruismo, la generosidad y el hecho de que no hay piedras feas", recalca. Los dueños de los establecimientos, por su parte, han acogido muy positivamente la propuesta, que no deja de ser un incentivo para "aportar nuestro granito de arena y ayudar al comercio local y, al mismo tiempo, poder contemplar las piedras de nuevo en la calle", comenta Gil, que, a su vez, deja claro que "ninguno de los que formamos el equipo de Zamora-Roc sacamos ningún tipo de beneficio económico ni lo hemos sacado durante el tiempo en el que el juego estuvo en funcionamiento, siempre nos han movido las ganas de jugar, de divertirnos".

Además de sus administradores, Rubén del Pozo y Elena Gil, el grupo lo conforman cuatro moderadores, que son David Lozano, Eva Matilla, Severina Ferrero y Sandra Iglesias. También Alba Lozano, hija de Elena Gil, ha colaborado desde el principio con el equipo, "tanto cuando éramos muy pocos pintando y escondiendo las piedras y necesitábamos reponerlas continuamente, pues muchas de ellas desaparecían, como durante el desarrollo, pintando los ratones del reto del flautista que hicimos al principio en colaboración con la Biblioteca Pública de Zamora, y al final, ayudándome con el reparto de los artistas y comercios", señala. "La hija de Severina Ferrera, Laura Delgado, de igual manera, también colaboró pintando muchas piedras, especialmente al principio del juego, para darlo a conocer". Pero "Zamora-Roc lo forman todas y cada una de las personas que, durante estos meses, han estado buscando, pintando, escondiendo, rebotando y, en definitiva, compartiendo tan generosamente su arte y su tiempo, con el único fin de jugar y divertirse".

Los artistas que han colaborado en el reto son Cristina Álvarez Gallego, Elena Gil, Eva Ma Se, Isabel Tejero, Jenny Sánchez, Judit Castro, Laura Alfageme, Lázaro Hache, Mª José Viñas Rodríguez, Mari Gangoso Rodríguez, María del Carmen Rodríguez Fernández, Marta Peña, Mayte Sergio, Mónica Delgado Rabilero, Natalia Blanco Martínez, Noelia Pino Martín, Pilar Gato González, Raquel Manso Escuadra, Sandra Iglesias Hernández, Severina Ferrero, Sonia Cívico, Sonsoles de Luis Moreno, Susana García y Suso CM.

Con respecto a los comercios que participan, estos son Comercial Roberto, Lencería Pilar Muñoz, La Farmacia, Clínica La Marina, Ferretería Ferrogal, Santiago Textil, Glamour Zapaterías, Kiosko Sabores, Manualidades Carisa, Zapatería Pasittos, El Parque Zapatería, Farmacia Plaza Mayor, Peluquería Mayte, Marlott Zamora, El Rincón de Zamora, Todomodaflamenta Para ti, Moda Con Duende, Frutería Ferrero, Diva Moda y Vértice Cb.